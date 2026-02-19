Recepcjonistki na szczycie listy wzrostów

„Największe wzrosty odnotowano na stanowiskach recepcjonistki (9,5 proc.) oraz specjalisty ds. administracji (9,3 proc.), a także kierownika działu zamówień (7,7 proc.) i asystenta działu (7,4 proc.)” - poinformowano w raporcie dotyczącym działów administracji i zakupów w przedsiębiorstwach.

Mniejsze wzrosty były w przypadku specjalistów ds. zarządzania flotą i zakupów, gdzie wynosiły po 6,7 proc., a także na stanowisku asystentów osobistych i asystentów zarządów oraz specjalistów ds. BHP - po 5,6 proc. W przypadku kierowników biura i zakupów wzrosty mieściły się z kolei w przedziale 5–5,7 proc. - zaznaczono. W przypadku sekretarek wzrost wynagrodzeń sięgnął 4,8 proc., u kierowników ds. administracji było to 3,8 proc., a wśród managerów obiektów - 1,4 proc.

Najwyższe wynagrodzenia w obszarze administracji i zakupów

Autorzy raportu zwrócili jednak uwagę, że najlepiej wynagradzane w 2025 r. były role menedżerskie. Kierownicy biura oraz administracyjni otrzymywali wynagrodzenia w przedziale od 9 do 15 tys. zł brutto, a najwyższe stawki oferowane były w Warszawie, Krakowie i Poznaniu. W obszarze zakupów i zamówień płace mieściły się w przedziale 10-20 tys. zł, a na najwyższe wynagrodzenia mogli liczyć managerowie z Łodzi, Katowic i Warszawy.

Dodali, że pracownicy pełniący funkcje wspierające, tj. pracujący w recepcji lub sekretariacie otrzymywali od 5,5 do 8 tys. zł brutto. Asystenci zarządów zarabiali do 13 tys. zł, a specjaliści ds. administracji do 8,5-9 tys. zł. Przekazali też, że w obszarze zakupów oraz BHP maksymalne wynagrodzenia na stanowiskach specjalistycznych mieściły się w przedziale 11-14,5 tys. zł., a specjaliści odpowiedzialni za zarządzanie flotą otrzymywali miesięcznie do 9,5 tys. zł w Warszawie.

Najbardziej poszukiwani specjaliści

„Role administracyjne stanowią dziś relatywnie niewielką część struktur organizacyjnych, a rekrutacje w tym obszarze mają wyraźnie selektywny charakter. Pracodawcy coraz częściej poszukują specjalistów, którzy łączą klasyczne kompetencje administracyjne z umiejętnościami wspierającymi procesy projektowe, kontrolę kosztów oraz koordynację działań operacyjnych, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w poziomie popytu na role, jak i w strukturze wynagrodzeń” - zauważono w raporcie.

Dodano, że w ub.r. najczęściej poszukiwano kandydatów na stanowiska kierowników biur, specjalistów ds. administracji, a także na stanowiska asystenckie – funkcje kluczowe dla sprawnego działania firm, zapewniające wsparcie kadrze zarządzającej i stabilność procesów biznesowych. Najwięcej ofert pracy w obszarze administracji i zakupów pojawiało się w województwach: mazowieckim, śląskim i wielkopolskim.