Ćwiczenia na czterech morzach

Jak przekazała w środowym komunikacie szwedzka armia, lotniskowiec Charles de Gaulle ma wziąć udział wiosną w ćwiczeniach z innymi państwami NATO, które odbywać się będą na „Morzu Bałtyckim, Morzu Północnym, Morzu Norweskim i Morzu Śródziemnym”.

Reklama

Reklama

Grupa uderzeniowa, której centralną częścią jest lotniskowiec, może składać się z kilku okrętów, m.in. fregat czy też np. niszczycieli do zwalczania okrętów podwodnych.

Szwecja przygotuje specjalną strefę na francuskie okręty

Szwedzkie media zwróciły uwagę, że ze względu na napęd atomowy lotniskowca lokalne władze i Urząd Bezpieczeństwa Radiacyjnego przygotują specjalną strefę z myślą o wizycie francuskich okrętów.

W przeszłości Szwecja gościła już m.in. amerykański okręt USS Kearsarge (2022) oraz brytyjski lotniskowiec HMS Queen Elizabeth (2023).