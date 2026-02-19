Wojsko będzie gotowe do potencjalnych uderzeń na Iran już w sobotę

Czołowi doradcy ds. bezpieczeństwa prezydenta Donalda Trumpa powiedzieli mu, że wojsko będzie gotowe do potencjalnych uderzeń na Iran już w sobotę, lecz zapewne ewentualne ataki nie zostaną przeprowadzone w ten weekend - przekazały źródła, zaznajomione z przebiegiem rozmów na ten temat.

Trump nie podjął jeszcze ostatecznej decyzji w sprawie ewentualnego uderzenia - powiedzieli rozmówcy stacji, którzy poprosili o zachowanie anonimowości.

Rozmowy na temat potencjalnego ataku na Iran trwają. Biały Dom analizuje ryzyko związane z eskalacją oraz polityczne i militarne skutki powstrzymania się przed uderzeniem.

Pentagon ma przenieść personel z Bliskiego Wschodu

W ciągu następnych trzech dni Pentagon ma tymczasowo przemieścić część personelu z Bliskiego Wschodu, głównie do Europy i do USA. Ma to związek z potencjalną amerykańską operacją albo kontratakami irańskimi, jeśli USA zdecydują się na uderzenie - przekazało wiele źródeł.

Przemieszczanie zasobów i personelu przed potencjalną amerykańską aktywnością militarną to standardowa praktyka Pentagonu, lecz niekoniecznie oznacza to, że do ataku na Iran na pewno dojdzie - zauważyła stacja.

Prezydent Trump rozważa uderzenie na Iran

Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała w środę, że mimo pewnego postępu stanowiska USA i Iranu są wciąż bardzo rozbieżne i zaznaczyła, że prezydent ma do podjęcia decyzję w sprawie ewentualnego uderzenia na Iran.

Axios napisał tego dnia, że Trump coraz bardziej skłania się ku atakowi na dużą skalę przeciwko Iranowi, a opowiadający się za tą opcją Izrael przygotowuje się na wybuch wojny w ciągu kilku dni. W następnej publikacji portal uznał, że USA i Iran stoją na krawędzi wojny.

Z Waszyngtonu Natalia Dziurdzińska