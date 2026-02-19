Irańczycy mogą szykować zasadzki na okręty Amerykanów

Serwis militarny Army Recognition ocenił, że Iran dysponuje około 28–30 okrętami podwodnymi, z czego większość stanowią jednostki miniaturowe. Zostały zaprojektowane z myślą o płytkich wodach Zatoki Perskiej, gdzie doskonale nadają się do zastawiania zasadzek na okręty przeciwnika.

Siły morskie Iranu nie dorównują dziesiątkom okrętów zgromadzonych na Bliskim Wschodzie przez Stany Zjednoczone, w tym dwóm lotniskowcom i towarzyszącym im niszczyczycielom. Jednak mogą one znacznie utrudnić Amerykanom poruszanie się po tym akwenie.

Okręty Ghadir są dopasowane do warunków w Zatoce Perskiej

Ghadir, jak zaznaczył Army Recognition, został zaprojektowany specjalnie do działań określanych jako ekstremalna wojna przybrzeżna. Te kompaktowe jednostki mają wyporność około 117 ton na powierzchni i 125 ton w zanurzeniu. Są dostosowane do płytkich, usianych wysepkami i zatłoczonych wód Zatoki Perskiej, gdzie większe okręty podwodne łatwo mogą osiąść na mieliźnie, a duża liczba różnego typu jednostek oraz platform wiertniczych znacząco ogranicza skuteczność sonaru.

Konstrukcja Ghadir prawdopodobnie bazuje na północnokoreańskich okrętach klasy Yono. Iran otrzymał je w 2004 roku i na ich podstawie zbudował własną, zmodyfikowaną wersję.

Irańskie "kieszonkowce" mogą skutecznie zablokować okręty USA

Teheran celowo nie informuje o tym, ile posiada łodzi podwodnych. Dla amerykańskich planistów dokładna liczba ma jednak mniejsze znaczenie niż możliwości tych "kieszonkowych" jednostek, które – unieruchamiając w zaplanowanym wcześniej miejscu jedną lub dwie znacznie większe jednostki wroga – mogą skutecznie zablokować całą flotę i wystawić ją na atak innych środków bojowych.

USA mogą być gotowe do uderzenia na Iran w ten weekend

Według doniesień CBS amerykańskie siły mają osiągnąć gotowość do uderzenia na Iran w tę sobotę, 21 lutego. Na Bliski Wschód przyleciały dziesiątki samolotów bojowych, poza tym w kierunku regionu płynie nowoczesny lotniskowiec USS Gerald R. Ford.

Jednocześnie w Cieśninie Ormuz trwają ćwiczenia morskie floty Teheranu z udziałem okrętów z Rosji i Chin.