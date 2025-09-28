Warszawa kolejnym miastem, które wprowadza nocną prohibicję. Zakaz sprzedaży alkoholu od 1 listopada. Prezydent Rafał Trzaskowski zmienia zdanie

Warszawa dołączyła do miast, w których obowiązuje zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Wcześniej wprowadziły go m.in. Kraków, Gdańsk, Wrocław czy Szczecin.

18 września stołeczni radni przyjęli stanowisko klubu KO, które zakłada roczny pilotaż ograniczeń w Śródmieściu i na Pradze-Północ. Za było 36 radnych, przeciw 8, nikt nie wstrzymał się od głosu. Ograniczenia mają zacząć obowiązywać od 1 listopada.

Co ważne, prezydent Rafał Trzaskowski zmienił swoje wcześniejsze stanowisko. Początkowo wycofał projekt obejmujący całą stolicę, ale teraz zapowiedział, że od 1 czerwca 2026 roku zakaz nocnej sprzedaży alkoholu obejmie wszystkie sklepy i stacje benzynowe w Warszawie.

Alkohol to narkotyk – choć rzadko się o tym mówi

Eksperci nie mają wątpliwości – alkohol to jedna z najgroźniejszych używek. Nadużywanie go:

uszkadza wątrobę, prowadząc do marskości,

zwiększa ryzyko chorób serca, udarów i nowotworów,

osłabia układ odpornościowy i trawienny,

wywołuje zaburzenia psychiczne, nasila depresję i lęki,

prowadzi do uzależnienia i przyspiesza rozwój demencji.

Konsekwencje społeczne są równie poważne – od kłótni w domu, przez rozpad rodzin, po utratę pracy czy problemy z prawem. Alkohol ma też ogromny wpływ na liczbę wypadków i urazów.

Alkohol na drogach – statystyki drogowe nie pozostawiają złudzeń

Według danych Komendy Głównej Policji w 2024 roku nietrzeźwi uczestnicy ruchu spowodowali 1 944 wypadki, czyli 9% wszystkich zdarzeń.Zginęło w nich 258 osób (13,6% wszystkich ofiar śmiertelnych), a 2 176 zostało rannych.

Ważne Najwięcej wypadków ma miejsce w soboty, ale najwięcej osób ginie w niedzielę.

Pocieszające jest tylko to, że od kilku lat liczba takich zdarzeń maleje – w 2015 roku było ich ponad 3 tysiące, w 2020 roku – około 2,5 tysiąca, a w 2024 roku – już niespełna 2 tysiące.

Nowa ustawa partii Szymona Hołowni: zakaz reklamy alkoholu w gminach, wyższe opłaty i surowsze sankcje

23 września posłowie Polski 2050 Szymona Hołowni, złożyli projekt nowelizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości oraz ustawy o radiofonii i telewizji. Najważniejsze propozycje to:

Całkowity zakaz reklamy alkoholu i piw bezalkoholowych – w telewizji, radiu, internecie i przestrzeni publicznej.

piw bezalkoholowych – w telewizji, radiu, internecie i przestrzeni publicznej. Większe uprawnienia gmin – możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu od godz. 22:00 aż do 9:00 rano.

– możliwość wprowadzenia zakazu sprzedaży alkoholu od godz. 22:00 aż do 9:00 rano. Wyższe opłat y za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach.

y za zezwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach. Zakaz sprzedaży małych butelek (do 300 ml) w opakowaniach plastikowych i kartonowych – zostanie tylko szkło i metal.

(do 300 ml) w opakowaniach plastikowych i kartonowych – zostanie tylko szkło i metal. Zakaz produktów imitujących alkohol – np. napojów udających wódkę czy piwo.

– np. napojów udających wódkę czy piwo. Obowiązkowe ostrzeżenia zdrowotne na opakowaniach.

Likwidacja promocji typu „12+12”.

Wysokie kary – od 10 000 zł do nawet 500 000 zł za łamanie przepisów.

Cały projekt dostępny tutaj.

Gminy z możliwością wprowadzenia nocnej prohibicji

Projekt nowelizacji zmienia art. 12 ust. 4 ustawy z 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Nowe brzmienie przepisu:

„Rada gminy może ustalić, w drodze uchwały, dla terenu gminy lub wskazanych jednostek pomocniczych gminy, ograniczenia w godzinach sprzedaży napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży. Ograniczenia mogą dotyczyć sprzedaży prowadzonej między godziną 22:00 a 9:00.”

To oznacza, że gminy będą mogły wprowadzać zakazy nawet do godziny 9 rano następnego dnia.

Koniec reklam alkoholu – nawet piwa bezalkoholowego

Projekt przewiduje również wprowadzenie bezwzględnego zakazu reklam alkoholu. Zakaz obejmie także piwa bezalkoholowe, które przez lata były intensywnie promowane jako symbol relaksu, przyjaźni czy sportu.

Posłowie proponując zakaz powołują się na badania. Według badań IBRIS z 2024 roku ponad połowa Polaków sprzeciwia się reklamie alkoholu w jakiejkolwiek formie.

Zakaz promocji alkoholu: koniec promocji typu "12+12"

Popularne promocje „12+12”, które szczególnie w wakacje czy podczas meczów przyciągały klientów, mają zniknąć. Zdaniem ustawodawców tego typu oferty sztucznie napędzają konsumpcję i sprzyjają nadużywaniu alkoholu.

Zakaz sprzedaży alkoholu: co z edukacją?

Niektórzy eksperci podkreślają, że same zakazy to za mało. Potrzebne są szerokie kampanie edukacyjne i profilaktyczne, szczególnie dla młodzieży. Zwracają też uwagę, że wobec pijanych kierowców wciąż stosuje się zbyt łagodne kary – często kończy się na zawieszeniu wyroku i odebraniu prawa jazdy, które bywa lekceważone.

Coraz więcej gmin z nocnym zakazem sprzedaży alkoholu

W latach 2018–2024 około 180 gmin w Polsce wprowadziło nocne ograniczenia sprzedaży alkoholu. W około 30 przypadkach zakaz obowiązuje tylko na części terenu gminy. Najwięcej takich decyzji zapadło w województwach mazowieckim, małopolskim i wielkopolskim.

Wśród dużych miast całkowitą prohibicję nocną mają m.in. Kraków, Bydgoszcz, Gdańsk i Biała Podlaska. W Poznaniu, Wrocławiu i Katowicach zakazy obowiązują tylko w wybranych dzielnicach – zwykle w śródmieściu.

Uprawnienia gmin, koniec reklam alkoholu – kiedy przepisy wejdą w życie?

Nowe regulacje - jeżeli uzyskają większość sejmową oraz aprobatę Prezydenta, weszłyby w życie pół roku po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Na razie dokument (nr RPW/31428/2025) został skierowany do Biura Legislacyjnego, Biura Analiz i Oceny Skutków Regulacji oraz do konsultacji społecznych. Każdy obywatel może zapoznać się z projektem i wyrazić swoją opinię za pomocą formularza dostępnego tutaj.

Podstawa prawna:

Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o radiofonii i telewizji – RPW