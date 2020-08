Premier przemawiał podczas poniedziałkowego otwarcia Forum Wizja Rozwoju w Gdyni.

"Doskonale zdajemy sobie sprawę, że kierunki rozwoju na 10, 20, 30 lat do przodu, będą wyznaczane przez nowoczesne rozwiązanie w energetyce oraz nowoczesne rozwiązania chemiczne i petrochemiczne" - stwierdził Morawiecki.

Premier dodał, że zmiany i wdrażanie nowych, innowacyjnych rozwiązań, opartych m.in. na robotyce i automatyce, dotyczy praktycznie każdego działu gospodarki, z przemysłem i finansami włącznie.

"Zwyciężą te państwa, które oprą swój model gospodarczy na automatyce, robotyce, a jednocześnie będą potrafiły zaangażować pracowników, nie zostawiać ludzi obok, tylko włączyć do rozwoju gospodarczego" - powiedział.

"My chcemy najszybciej dostosowywać się do środowiska, dlatego dziękuję za to, co nazywa się w biznesie "agility", czyli zdolność do elastyczności" - zadeklarował Morawiecki.

Reklama

Premier jako czynniki rozwoju "gospodarki przyszłości" wymienił: sztuczną inteligencję, napędy wodorowe, automatyczne pojazdy oraz nowoczesną morską energetyką wiatrową.

Według niego naszym problemem jest komercjalizacja pomysłów biznesowych, czyli wdrażanie ich na rynek i poszukiwanie klientów.

"Co nam po wizji rozwoju, która zostanie w garażu" - powiedział premier.

"Tutaj potrzeba wsparcia państwa i siły administracji" - dodał. W opinii Morawieckiego skuteczność wdrożeń zależy również od regulacji i wsparcia ze strony instytucji legislacyjnych.

"Polska w 2050 r. będzie oknem dla Wschodu na Zachód i oknem dla Europy Zachodniej na Wschód" - ocenił premier. "Inaczej mówiąc, będzie w centrum Europy" - podsumował.