Przede wszystkim, że już tej ulgi nie stosujemy. Między wierszami jednak należy wyczytać również, że obliczając bieżącą zaliczkę na podatek, należy ustalić, czy nie doszło do przekroczenia progu 120 tys. zł, i to biorąc pod uwagę dochód podatnika uzyskany od początku roku w danym zakładzie pracy bez pomniejszenia go o kwotę ulgi zastosowanej w miesiącach od stycznia do czerwca 2022 r. W praktyce oznacza to konieczność powiększania dochodu osiągniętego od początku roku o kwotę zastosowanej ulgi dla klasy średniej, żeby zweryfikować, w którym momencie następuje przekroczenie progu 120 tys. zł i podatek powinien zostać pobrany według wyższej stawki - 32 proc.