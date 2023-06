W ubiegłym tygodniu do Sejmu wpłynął projekt PiS, który zakłada m.in. uchylenie wygaszającego charakteru emerytur pomostowych. Regulacja jest wynikiem porozumienia "Solidarności" z rządem. Według harmonogramu obrad Sejmu na wtorek zaplanowano pierwsze czytanie projektu w tej sprawie.

Emerytury pomostowe to świadczenia okresowe, które przysługują do osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Świadczenie jest skierowane do osób wykonujących prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których - wraz z wiekiem - bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Komu przysługuje emerytura pomostowa?

Emerytura pomostowa przysługuje zarówno mężczyznom, jak i kobietom spełniającym warunki wiekowe oraz warunki dotyczące okresów składkowych, nieskładkowych oraz terminów i okresów wykonywania pracy w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Aby ubiegać się o emeryturę pomostową, kobiety muszą mieć skończone 55 lat, a mężczyźni 60. Obecnie świadczenie to przysługuje tylko tym osobom, które przed 1 stycznia 1999 r. wykonywały pracę w szczególnych warunkach lub w szczególnym charakterze. To oznacza, że emerytury pomostowe mają charakter wygasający. Projekt nowelizacji ustawy o emeryturach pomostowych ma na celu uchylenie tego przepisu.

"Emerytury pomostowe z punktu widzenia pracownika są świadczeniami bardzo korzystnymi, umożliwiają, bowiem, przy spełnieniu koniecznych warunków, zakończenie pracy zawodowej znacznie wcześniej, niż w przypadku przejścia na emeryturę w powszechnym wieku emerytalnym" - przekazał PAP Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Ile osób podbiera emeryturę pomostową?

Według danych ZUS w marcu 2023 roku emerytury pomostowe pobierało 39,9 tys. osób i w porównaniu z analogicznym okresem 2022 roku liczba ta wzrosła o 3,4 proc.

Wśród pobierających emerytury pomostowe mężczyźni stanowili 90,2 proc. populacji. "Wynika to ze znacznie większej liczby mężczyzn zatrudnionych przy pracach ciężkich typu: prace przeładunkowe, górnictwo lub hutnictwo" - zaznaczył ZUS.

W strukturze wysokości emerytur pomostowych najwyższy odsetek – 17,3 proc. stanowiły osoby pobierające świadczenia w przedziale wysokości od 3 500,01 zł do 4 000,00 zł.

Od 1 marca 2023 r. kwota najniższej emerytury pomostowej, analogicznie jak w latach poprzednich, jest równa kwocie najniższej emerytury i wynosi 1 588,44 zł.(PAP)

Autorka: Karolina Kropiwiec