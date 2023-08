S&P Global podał we wtorek, że wskaźnik PMI dla przemysłu w Polsce w lipcu wyniósł 43,5 pkt. wobec 45,1 pkt. w czerwcu.

"Sentyment w krajowym przemyśle pogorszył się w sierpniu. Większy pesymizm widoczny jest praktycznie w całej Europie. Prognozujemy poprawę aktywności przemysłu w drugiej połowie roku, wzrost będzie jednak umiarkowany" - wskazał analityk Sebastian Sajnóg z Polskiego Instytutu Ekonomicznego.

Reklama

Jak dodał, indeks PMI spadł w sierpniu z 45,1 do 43,5 pkt. "Od czternastu miesięcy wskaźnik utrzymuje się poniżej poziomu 50 punktów, oznaczającego spadek aktywności" - podkreślił.

Polskie PMI na tle UE

Reklama

Jego zdaniem wyniki w Polsce są zbliżone do pozostałych państw Unii Europejskiej. Dodał, że w strefie euro indeks kształtuje się na poziomie 42,7 pkt. W Niemczech spadł do 38,8 pkt., co stanowi najniższy poziom od zamrożenia aktywności w pandemii.

Komentarz S&P wskazuje, że firmy wciąż raportują słaby popyt zarówno w kraju, jak i za granicą - ocenił analityk. "W konsekwencji przedsiębiorcy deklarują ograniczanie mocy przerobowych i produkcji. Tą tendencje widać już w danych GUS - w czerwcu wartość nowych zamówień były niższa o 5,1 proc. niż przed rokiem" - skomentował Sajnóg. Dodał, że spadek po części związany jest z wysokim punktem odniesienia – rok temu aktywność pozostawała wysoka.

"Kolejne miesiące przyniosą lekką poprawę wyników przemysłu. Ceny producenta PPI od lipca rozpoczną okres deflacji zarówno w kraju i za granicą. Dodatkowo siła nabywcza konsumentów stopniowo się odbudowuje" - przekazał analityk. Według niego oba czynniki powodować będą wzrost popytu, "co sprzyja wyjściu z dołka".

"Spodziewamy się, że tempo wzrostu PKB będą lepsze w trzecim i czwartym kwartale – kolejno 1,1 proc. oraz 1,5 proc. Roczny wzrost PKB wyniesie 0,7 proc." - prognozuje Sajnóg.

Polski Instytut Ekonomiczny to publiczny think tank ekonomiczny. Jego obszary badawcze to makroekonomia, energetyka i klimat, handel zagraniczny, foresight gospodarczy, gospodarka cyfrowa i ekonomia behawioralna. (PAP)

autorka: Aneta Oksiuta