Wyceniane na ponad 4,44 zł euro około godz. 17.30 we wtorek zyskiwało 0,94 proc. Z kolei amerykański dolar podrożał o 1,23 proc. i był wyceniany na ponad 4,05 zł, a frank szwajcarski, po wzroście o 0,67 proc. kosztował ponad 4,62 zł.

We wtorek rano, ok. godz. 7.30 złoty osłabiał się wobec: euro o 0,06 proc., do 4,40 zł; franka szwajcarskiego o 0,11 proc., do 4,59 zł i dolara amerykańskiego o 0,18 proc. do 4,01 zł.

Reklama

pif/ mmu/