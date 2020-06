W czwartek Główny Urząd Statystyczny podał, że zatrudnienie w maju rdr spadło o 3,2 proc. vs konsensus spadku o 2,7 proc. i po spadku o 2,1 proc. w kwietniu. Wynagrodzenie w maju rdr wzrosło o 1,2 proc. vs konsensus wzrostu o 1,4 proc. i po wzroście o 1,9 proc. w kwietniu.

Według szacunków GUS zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw w maju br. wyniosło 6 173,9 tys. osób, co oznacza spadek o 84,9 tys. (1,4 proc.) osób w stosunku do kwietnia. Przeciętne wynagrodzenie wyniosło 5 119,94 zł i było wyższe o 1,2 proc. w stosunku do maja ubiegłego roku, ale o 3,1 proc. niższe niż w kwietniu br. - zaznaczył resort rozwoju.

Analitycy MR zwrócili uwagę, że zgodnie z danymi GUS w maju przedsiębiorcy wciąż ograniczali zatrudnienie, choć w wolniejszym tempie niż w kwietniu, kiedy liczba zatrudnionych spadła o 152,9 tys. "Na wykazaną w badaniu liczbę etatów wpływ mają również pobierane przez pracowników zasiłki opiekuńcze, chorobowe czy też przebywanie na urlopach bezpłatnych – część tych pracowników mogła być więc niewykazana w statystyce zatrudnienia" - zaznaczyli. Dodali, że znaczenie dla podawanych przez firmy wartości mogło mieć też zmniejszenie liczby pełnych etatów w celu zachowania miejsc pracy, w konsekwencji wykorzystania tarczy antykryzysowej.

Resort podkreślił, że skutki COVID-19 widoczne są w statystyce wynagrodzeń. "Wzrost mierzony rok do roku drugi miesiąc z rzędu pozostaje na bardzo niskim poziomie" - wskazali. Spadek w stosunku do kwietnia, oprócz wpływu pandemii, ma również wymiar sezonowy – w maju wynagrodzenia zwykle są niższe niż w kwietniu, co wynika z wypłacanych w tym miesiącu nagród.

Analitycy zaznaczyli, że narastająco w okresie pięciu miesięcy 2020 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie, w porównaniu z analogicznym okresem ubiegłego roku, wzrosło w większości sekcji PKD od 1,3 proc. w sekcji „Zakwaterowanie i gastronomia” do 9,7 proc. w sekcji „Administrowanie i działalność wspierająca”, co dało ogółem wzrost w sektorze przedsiębiorstw o 4,7 proc. Spadek o 5,4 proc. odnotowano w sekcji „Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo”.