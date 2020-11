Podczas konferencji prasowej Nehammer poinformował, że policja przeprowadziła 18 nalotów na domy osób powiązanych z zabitym przez policję sprawcą zamachu w Wiedniu. Dodał, że sprawcy udało się "oszukać" austriacki program deradykalizacji dżihadystów; mężczyzna jedynie udawał, że się integruje, podczas gdy w rzeczywistości nie porzucił swoich radykalnych przekonań.

Zamachowcem był urodzony w Austrii 20-letni mężczyzna, Albańczyk, którego rodzina pochodzi z Macedonii Północnej. W kwietniu 2019 r. został skazany na 22 miesiące więzienia za próbę podróży do Syrii w celu wstąpienia w szeregi Państwa Islamskiego. Ostatecznie został zwolniony w grudniu ze względu na młody wiek.

Jak poinformował szef MSW, uzbrojony w karabin automatyczny, pistolet i maczetę zabójca został "zneutralizowany" przez oddział antyterrorystów dziewięć minut po zamachu, o godz. 20.09. Jak dodał, gdyby reakcja nie była tak szybka, w zamachu mogłoby zginąć jeszcze więcej osób.

Zamachowiec zabił cztery osoby i ranił 23 inne. Jak poinformował we wtorek burmistrz Wiednia Michael Ludwig, stan zdrowia trzech rannych osób jest krytyczny, a 10 zostało już wypisanych ze szpitala.

Terrorysta z Wiednia to sympatyk IS, miał podwójne obywatelstwo

Terrorysta, który w poniedziałek przeprowadził zamach w Wiedniu, był wcześniej skazany za próbę dołączenia do dżihadystów z Państwa Islamskiego w Syrii; urodził się w Wiedniu, ale miał podwójne obywatelstwo Austrii i Macedonii Północnej - poinformował we wtorek szef MSW Austrii Karl Nehammer.

Zabójca został zidentyfikowany jako 20-letni Kujtim Fejzulai. Według mediów jego rodzice pochodzą ze wsi Czełopek w północno-zachodniej części Macedonii Płn., w gminie Brwenica. Miejscowość ma około 7 tys. mieszkańców, głównie Albańczyków.

Mężczyzna był znany austriackim służbom antyterrorystycznym. 25 kwietnia 2019 r. skazano go na 22 miesiące więzienia za próbę przedostania się do Syrii, aby dołączyć do dżihadystów z IS. 5 grudnia 2019 r. został warunkowo zwolniony.

Nikolaus Rast, prawnik, który reprezentował terrorystę w 2019 r., powiedział publicznemu nadawcy ORF, że jego klient wydawał się wówczas "całkowicie nieszkodliwy".

"Był młodym mężczyzną, który szukał swojego miejsca w społeczeństwie, który najwyraźniej poszedł do niewłaściwego meczetu, skończył w niewłaściwych kręgach" - oświadczył Rast. "Nie mogę powiedzieć, co dokładnie się stało" - dodał.

Rodzina terrorysty "wcale nie była religijna, nie była radykalna, to była całkowicie normalna rodzina" - zauważył Rast. "Wciąż pamiętam, że rodzina nie mogła uwierzyć w to, co stało się z ich synem" - powiedział prawnik.

Jak podają media, 20-latek w połowie lipca pojechał z przyjacielem na Słowację po amunicję do karabinku automatycznego AK47.

Nehammer powiedział agencji prasowej APA, że Fejzulai przed atakiem zamieścił zdjęcie na swoim koncie na Instagramie, przedstawiające go z dwiema sztukami broni.

Zamachowiec w poniedziałek zabił w Wiedniu cztery osoby i ranił 23 inne. Przy zastrzelonym przez policję sprawcy znaleziono broń długą, miał on także na sobie kamizelkę, która - jak ustalono - była atrapą kamizelki wypełnionej materiałami wybuchowymi.