Kobiety rodzą coraz później

Stary Kontynent od dawna boryka się z problemem demografii. Jednym z lekarstw na starzenie się społeczeństwa jest wyższa dzietność. Niestety Europejki coraz później decydują się na urodzenie swojego pierwszego dziecka.

Największa zmiana nastąpiła w Estonii, gdzie średni wiek wzrósł o 1 rok, z 27,2 lat w 2015 r. do 28,2 lat w 2019 r. oraz na Litwie i Luksemburgu - w obu tych krajach średni wiek zwiększył się o 0,9 roku. W tym samym okresie najmniejsze zmiany odnotowano na Słowacji (+0,1 roku) i w Słowenii (+0,2 roku).

Pierwsze dziecko po trzydziestce

Z danych Eurostatu wynika, że najstarsze matki pierwszego dziecka to Włoszki, Hiszpanki oraz mieszkanki Luksemburga. W 2019 r. w tych trzech krajach wiek kobiet przy pierwszym porodzie przekroczył 31 lat - we Włoszech wyniósł 31,3 lat, a w Hiszpanii i Luksemburgu 31,1 lat.

Z kolei najszybciej na pierwsze dziecko decydują się kobiety w najbiedniejszych krajach Wspólnoty. W dwóch państwach członkowskich średni wiek, w których kobiety rodziły pierwszego potomka, wynosił mniej niż 27 lat: w Bułgarii (26,3 lat) i Rumunii (26,9 lat).

Średni wiek Polek rodzących pierwsze dziecko

Mimo, że w Polsce od 1 kwietnia 2016 r. realizowany jest program z zakresu polityki społecznej 500 plus, który miał zachęcić Polki do rodzenia dzieci, średni wiek kobiet w chwili urodzenia pierwszego dziecka nadal rośnie. Od 2019 roku matka wydająca na świat swoje pierwsze dziecko jest średnio o 0,6 roku, czyli 7 miesięcy i 6 dni starsza niż było to w 2015 r. W 2019 roku średni wiek matki rodzącej swoje pierwsze dziecko wynosił 27,6 roku, podczas gdy w 2015 r. było to równo 27 lat.