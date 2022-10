W ciągu pierwszych dziewięciu miesięcy roku Niderlandom przybyło 191 tys. mieszkańców, wynika z informacji CBS. Przyrost ludności był ponad dwukrotnie wyższy niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

Najwięcej nowych mieszkańców, ponad 30 proc., przybyło z Ukrainy. Z raportu urzędu wynika, że większość Ukraińców osiedliła się w centralnej części kraju - Amsterdamie, Hadze, Rotterdamie oraz Almere.

Według CBS wzrosła również liczba imigrantów z Azji i dominowali głównie przybysze z takich krajów jak Indie, Turcja, Syria i Afganistan.

Urząd wskazuje również, iż w pierwszych dziewięciu miesiącach roku urodziło się mniej dzieci niż w analogicznym okresie 2021 r. Liczba urodzin przewyższyła liczbę zgonów jedynie o 2,5 tys.

CBS prognozuje, iż w 2040 r. liczba mieszkańców Niderlandów wzrośnie do 20 milionów. Natomiast Europejski Urząd Statystyczny (Eurostat) ocenia, iż liczba osób mieszkających w Unii Europejskiej spadnie z obecnych 447 mln do 441,2 mln w 2050 r. i do 416,1 mln w 2100 r.

Z Amsterdamu Andrzej Pawluszek (PAP)