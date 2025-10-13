Dlaczego ZUS wypłaci 800 plus dwa razy?

Tym razem powodem jest weekend. Standardowy termin jednej z wypłat przypada 2 listopada (sobota), czyli dzień wolny od pracy. A ZUS, jak wiadomo, nie wykonuje przelewów w weekendy i święta.

Zgodnie z zasadą, gdy planowany termin przypada na dzień wolny, świadczenie jest wypłacane wcześniej – w ostatnim dniu roboczym przed weekendem.

Dlatego rodzice, którzy mają przypisany stały termin wypłaty na 2. dzień miesiąca, dostaną:

pierwsze 800 plus – 2 października (za październik),

drugie 800 plus – 31 października (za listopad).

W październiku na konto wpłynie podwójna kwota – 1600 zł.

Kto otrzyma drugi przelew 31 października?

Podwójna wypłata dotyczy tylko tych rodzin, które w systemie ZUS mają przypisaną datę 2. dnia miesiąca jako termin realizacji świadczenia. Pozostali rodzice otrzymają pieniądze jak zwykle – zgodnie ze swoimi harmonogramami.

Jak sprawdzić swój termin wypłaty 800 plus

Sprawdzisz to w kilka chwil:

Zaloguj się na PUE ZUS,

Wejdź w zakładkę „Świadczeniobiorca”,

Kliknij „500 plus – wnioski i świadczenia”,

Wybierz „Szczegóły wniosku”.

W tym miejscu znajdziesz dokładną datę, w której co miesiąc przelewane jest Twoje 800 plus.

Kiedy pozostali rodzice dostaną pieniądze

Dla pozostałych terminów (4., 7., 9., 12., 14., 16., 18., 20. i 22. dzień miesiąca) ZUS nie przyspieszy wypłat. Jedynym wyjątkiem są sytuacje, gdy termin również koliduje z weekendem:

10 października (piątek) – przelewy dla osób z datą 12 października,

17 października (piątek) – dla osób z terminem 18 października.

Komu przysługuje świadczenie 800 plus

Program 800 plus obejmuje wszystkie dzieci do 18. roku życia, niezależnie od dochodów rodziny. Warunkiem jest zamieszkanie w Polsce i sprawowanie faktycznej opieki nad dzieckiem.

W przypadku dzieci z Ukrainy potrzebne jest dodatkowo potwierdzenie uczęszczania do polskiej szkoły lub przedszkola.