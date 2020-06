Jeśli - jak się przewiduje - rozwiązania te zatwierdzi jeszcze w poniedziałek po południu Bundesrat, wejdą one w życie z dniem 1 lipca.

By zwiększyć siłę nabywczą społeczeństwa, podstawowa stawka podatku VAT zostanie obniżona z 19 do 16 proc., a stosowana wobec wielu artykułów żywnościowych i towarów codziennego użytku stawka specjalna z 7 do 5 proc. Jak pisze agencja dpa, wiele supermarketów oraz salonów samochodowych i meblowych zapowiedziało już, że pozwolą swym klientom w pełni skorzystać z tych ulg i od początku tygodnia podejmą akcję obniżania cen.

Dodatkowe jednorazowe świadczenie 300 euro obejmie wszystkie dzieci, na które przysługuje zasiłek na dziecko. 200 euro wypłacone zostanie wraz z zasiłkiem na wrzesień, a 100 euro w październiku.

Szacuje się, że spowodowana obniżką stawek VAT utrata wpływów podatkowych wyniesie 13 mld euro, a wydatki na jednorazowe bony na dzieci sięgną 5,4 mld euro. Koszty te poniesie w całości budżet federalny - podobnie jak w przypadku wszystkich pozostałych elementów pakietu wspierania koniunktury. Dlatego minister finansów Olaf Scholz zapowiedział już zaciągnięcie przez państwo dodatkowych kredytów, co zwiększy ich łączny tegoroczny wolumen do rekordowych 218,5 mld euro. Odpowiednią nowelizację budżetu Bundestag ma uchwalić jeszcze w tym tygodniu.