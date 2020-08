We wtorek rząd przyjmie projekt ustawy podnoszącej do co najmniej 2400 zł emerytury działaczom opozycji antykomunistycznej i represjonowanym z powodów politycznych w okresie PRL-u - zapowiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Jak dodał przepisy mają wejść w życie tuż po rocznicy Sierpnia 80.

Müller został zapytany w programie Tłit WP o to, czy rząd zamierza "uhonorować" ludzi, którzy w PRL walczyli o polską demokrację. Pytanie padło w kontekście rocznicy wydarzeń sierpniowych 1980 r. i narodzin "Solidarności". Rzecznik rządu podkreślił, że PiS od początku swoich obecnych rządów - w 2015 r. - chce, by osoby, które mają status działacza pozycji antykomunistyczne lub status osoby represjonowanej z powodów politycznych w okresie PRL otrzymywały dodatkowe świadczenia. "Dziś rada ministrów przyjmie projekt ustawy skierowany do działaczy opozycji antykomunistycznej i ten projekt m.in. będzie zakładał wyrównanie szkód i (wprowadzenie - PAP) sprawiedliwości, której należy dokonać w zakresie emerytalnym. Każda osoba, która ma status działacza opozycji komunistycznej, bądź represjonowanej z powodów politycznych będzie miała emeryturę w wysokości co najmniej 2400 zł" - powiedział Müller. Wyjaśnił, że dla osób, które nie wypracowały takiej emerytury zostanie przyznane "świadczenie uzupełniające" - dodatkowe i wyrównujące wysokość emerytury do poziomu 2400 zł miesięcznie. Rzecznik zwrócił też uwagę, że PiS zdecydowało wcześniej o odebraniu "nieuprawnionych dodatków" do emerytur dla osób z aparatu komunistycznego, a teraz wykonuje kolejny ruch - chce pomóc ludziom, którzy poświęcali się, "byli karani, a nawet byli w więzieniach". Dodał, że osobom takim zostaną przyznane też "ustawowe" zniżki na przejazdy komunikacją miejską w wysokości 50 proc. Wymienił też zniżki na kolej i "pakiet innych rozwiązań", które rząd - jak zapowiedział - również przyjmie we wtorek. Müller wyraził też oczekiwanie, że zaproponowane przez rząd zmiany zostaną przyjęte w piątek przez Sejm. Reklama Ocenił, że koszt wprowadzenie takich rozwiązań to "kilkadziesiąt milionów złotych". Wyjaśnił, że dodatkowe świadczenie dla działaczy opozycji będzie "waloryzowane jak emerytury". Zapowiedział, że nowe przepisy powinny wejść w życie w drugiej połowie tego roku. "Jesteśmy zdeterminowani, by tuż po rocznicy sierpnia te przepisy weszły w życie" - zapewnił. Polecamy: Resort sprawiedliwości poirytowany tempem prac, złoży alternatywny projekt ws. e-hulajnóg