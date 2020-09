"Na wyposażenie 1WBPanc trafiły pierwsze zmodernizowane przez polski przemysł obronny czołgi Leopard" – napisał na Twitterze minister obrony Mariusz Błaszczak. Warszawska brygada otrzymała trzy zmodernizowane czołgi. W skład Brygady, będącej jednostką 18 Dywizji Zmechanizowanej, wchodzą bataliony uzbrojone w czołgi 2A5 i 2A4.

Pierwsze dwa czołgi Leopard 2A4 zmodernizowane do standardu Leopard 2PL wojsko odebrało 28 maja, zostały one przekazane Ośrodkowi Szkolenia Leopard w Świętoszowie (woj. dolnośląskie); do końca maja Polska Grupa Zbrojeniowa przekazała wojsku trzy kolejne wozy.

Modernizacja do standardu 2PL obejmuje między innymi wymianę hydraulicznych systemów stabilizacji armaty i napędu wieży na elektryczne, ulepszenie armaty gładkolufowej Rh-120 L44 i jej przystosowanie do nowych rodzajów amunicji. Leopard 2PL jest także wyposażony w instalację systemów optoelektronicznych, w tym kamery termowizyjnej trzeciej generacji typu KLW-1 Asteria w przyrządach obserwacyjno-celowniczych dowódcy i działonowego. Na wieży czołgu zamontowano dodatkowe moduły opancerzenia, wewnątrz pojazd posiada nowe systemy przeciwpożarowe i przeciwwybuchowe.

Projekt modernizacji czołgów do standardu Leopard 2PL ma na celu poprawę własności bojowych – zwiększenia siły ognia i ochrony balistycznej, poprawy świadomości sytuacyjnej, a także komfortu pracy załogi przy szerokim stopniu udziale krajowego przemysłu obronnego.

Prace realizuje Konsorcjum PGZ–Zakłady Mechaniczne Bumar-Łabędy. W modernizację Leopardów zaangażowane są również inne podmioty z Grupy – warszawskie PCO, Wojskowe Zakłady Motoryzacyjne z Poznania, Zakłady Mechaniczne Tarnów, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Urządzeń Mechanicznych OBRUM i spółka Rosomak z Siemianowic. Partnerem jest niemiecki koncern Rheinmetall Landsysteme GmbH.

Reklama

Umowę na modernizację 128 czołgów Leopard 2A4 oraz trenażerów i symulatorów podpisano w grudniu 2015. Prace miały kosztować 2,4 mld zł, po kilku aneksach liczna czołgów wzrosła do 142 zwiększono też zakres prac i zobowiązano się do przywrócenia pełnej sprawności wszystkich modernizowanych wozów; wartość kontraktu wzrosła do blisko 3,3 mld zł. Termin wykonania prac ustalony początkowo na koniec 2021 r., obecnie upływa z końcem lipca 2023.