"Zmiany, kto ile płaci w podatkach, będą ogłoszone w programie Nowy Polski Ład. Czekamy, żeby pan premier to ogłosił. Rozumiem, że będzie to pod koniec kwietnia, na początku maja" - powiedział Kościński. Dodał, że zmiany podatkowe "pewnie dopiero będą od początku przyszłego roku”.

Minister poinformował, że w Polsce biedniejsi podatnicy procentowo płacą wyższe podatki niż osoby zarabiające więcej. “To nie jest sprawiedliwe społecznie. To trzeba zmienić. Plan jest taki, żeby zmienić, odwrócić ten trend trochę, żeby ci, co mniej zarabiają, mniej płacili procentowo, a ci, co więcej zarabiają procentowo, więcej płacili” - powiedział Kościński.

Szef resortu finansów zaprzeczył, jakoby resort przygotowywał zmiany podnoszące stawkę w podatku PIT. Dodał, że chodzi o to, “żeby kwota wolna od podatku była wyższa”.

Kościński poinformował, że przygotowane zostały różne warianty zmian, ale ostatecznie to premier wskaże, który z nich będzie prezentowany.

“Chcemy, żeby jak najwięcej pieniędzy zostało w kieszeniach naszych obywateli (...), żeby mogli wydawać, kupować i mamy nadzieję, że wydatki konsumenckie rozkręcą naszą gospodarkę gdy pandemia się skończy” - podkreślił.

Minister zadeklarował, że zmiany podatkowe będą neutralne dla budżetu państwa.

W połowie marca PiS zaprezentował 10 głównych haseł nowego ładu. Zgodnie z zapowiedzią są to: plan na zdrowie, uczciwa praca – godna płaca, dekada rozwoju, rodzina i dom w centrum życia, Polska – nasza ziemia, przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, dobry klimat dla firm, czysta energia – czyste powietrze, CyberPoland 2025 i złota jesień życia.

We wtorek rzecznik rządu Piotr Müller powiedział, że ma nadzieję, że Nowy Ład będzie zaprezentowany na przełomie kwietnia i maja. Dodał, że termin prezentacji zależny jest od obniżenia liczby zachorowań.