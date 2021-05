W ramach Polskiego Ładu planowane są zmiany w podatkach, obejmujące podwyżkę kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł oraz podniesienie drugiego progu podatkowego do 120 tys. zł z obecnych 85,5 tys. zł. Zmienia się także zasady liczenia składki zdrowotnej dla osób prowadzących działalność gospodarczą. Planowana jest także ulga dla klasy średniej, a więc dla osób, które zarabiają między 6,6 tys. zł a 11 tys. zł miesięcznie. – poinformowali przedstawiciele Ministerstwa Finansów w trakcie poniedziałkowej konferencji prasowej.

Koszt tych zmian ma wynosić między 5 a 7 mld zł – powiedział w poniedziałek wiceminister finansów Jan Sarnowski.

Przedstawiciele MF zaprezentowali w poniedziałek dokładny podział kosztów.

"Takie skutki finansowe dotyczą całego systemu finansów publicznych. Szacujemy, że wpływy Narodowego Funduszu Zdrowia wzrosną o kilkanaście miliardów złotych. Dochody z PIT spadną jednocześnie o 20-22 mld zł, z czego na jednostki samorządu terytorialnego przypadnie około połowa tej kwoty" – w poniedziałek na konferencji Marek Skawiński, dyrektor departamentu polityki makroekonomicznej w Ministerstwie Finansów.

Wiceminister finansów Jan Sarnowski przypomniał w poniedziałek, że ten ubytek samorządów we wpływach w PIT ma zostać zrekompensowany przez specjalną subwencję inwestycyjną, której premier Mateusz Morawiecki mówił podczas sobotniej prezentacji Polskiego Ładu.

„Zasady wyliczenia tej subwencji będą zapisane w postaci algorytmu w ustawie, co pozwoli na obiektywne wyliczenie wysokości środków, potrzebnych na uzupełnienie ubytku dochodów samorządów – powiedział w poniedziałek Łukasz Czernicki, główny ekonomista Ministerstwa Finansów.

Dodał, że szacunki mówiące o ubytku dochodów z wpływów z PIT nie obejmują pozytywnych efektów wprowadzenia Polskiego Ładu na wpływy z podatku dochodowego.

„Pozytywne efekty Polskiego Ładu i zmian w podatkach będą napędzać koniunkturę gospodarczą i będą pozytywnie wpływać na budżety samorządowe” – powiedział w poniedziałek Czernicki.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.