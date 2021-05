Kościński pytany był w poniedziałek podczas spotkania z dziennikarzami, czy spadnie i do jakiego poziomu planowana opłata w przypadku likwidacji OFE i przekształcenia w IKE, która ma wynieść 15 proc. "Nie ma żadnej decyzji na ten moment" - powiedział minister finansów Tadeusz Kościński.

Jak zaznaczył wiceminister Jan Sarnowski, temat będzie wymagał "pewnej moderacji".

RMR FM podało w poniedziałek, że reporterzy stacji ustalili, iż rząd obniży proponowaną opłatę za likwidację OFE z obecnych 15 proc. do 10 proc. Zauważono, że zgodnie z Polskim Ładem, świadczenia do 2500 złotych nie będą obłożone podatkiem PIT.

"Dlatego, żeby zachować równowagę, rząd musi obniżyć także planowane opodatkowanie IKE. Z obecnie zakładanych 15 procent do - jak ustaliliśmy 10 procent" - podano.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.