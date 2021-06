2016 r. – 145,3 mln zł, 2017 r – 158,5 mln zł, 2018 r. – 176,3 mln zł, 2019 r. – 170,7 mln zł. Tak w ostatnich latach wyglądały sumy przeznaczane w budżecie na Fundusz Kościelny.

W 2020 roku pierwotnie budżet Funduszu miał wynieść 140,8 mln. Tak wynika - podaje "GW" - z raportu NIK, do którego dotarła "Rzeczpospolita". Ale ostatecznie wzrósł do 181,8 mln zł. To rekord.

"GW" informuje, że za Fundusz Kościelny chce się wziąć opozycja. Jego zniesienia domaga się Lewica, podobne zdanie wyrazili niedawno Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia.

Likwidacja Funduszu Kościelnego niewiele jednak – jak podaje "GW" - zmieni w stosunkach państwo – Kościół. To tylko ułamek kwoty, jaką zasilany jest Kościół przez budżet. Na same lekcje religii w szkołach, na które chodzi coraz mniej dzieci, rocznie przeznaczanych jest aż 1,5 mld zł.(PAP)