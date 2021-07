W miniony czwartek operatorzy klubów fitness złożyli w warszawskim Sądzie Okręgowym pozew zbiorowy przeciwko rządowi i ministrowi zdrowia, domagając się sądowego ustalenia odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa w związku z administracyjnymi zakazami prowadzenia działalności siłowni i klubów fitness, czyli za tzw. lockdown branży fitness.

"To jest konsekwencja tego, na co wskazywaliśmy od początku, że nie może minister zdrowia uchylać dowolnych wolności konstytucyjnych w drodze rozporządzenia" - oświadczył we wtorek poseł Konfederacji Krzysztof Bosak podczas konferencji prasowej w Sejmie.

Mec. Jacek Wilk podkreślił, że "prawa i wolności konstytucyjne, w tym np. wolność prowadzenia działalności gospodarczej, może być ograniczona wyłącznie wtedy, kiedy dojdzie do wprowadzenia stanu nadzwyczajnego, i tylko na drodze ustawy".

Zwrócił uwagę, że sędziowie nie są związani rozporządzeniami, a więc "najprawdopodobniej wskażą na brak konstytucyjności tych nielegalnych dekretów policyjnych, a co za tym idzie, działanie państwa na szkodę przedsiębiorcy".

Według Bosaka, podobne pozwy będą składali także przedsiębiorcy z branż gastronomicznej i turystycznej.

W ocenie mec. Marka Szewczyka, urzędnicy i politycy powinni odpowiadać za skutki swoich "bezprawnych decyzji" nie tylko politycznie.

Przypomniał, że Konfederacja domaga się tego w programie "Polska na nowo". "W takiej sytuacji urzędnicy i politycy byliby zobligowani do wypłacenia odszkodowań na rzecz branż, które zostały pozbawione możliwości zarobkowania, nawet jeżeli formalnie nie został wprowadzony jeden ze stanów nadzwyczajnych" - powiedział Marek Szewczyk.