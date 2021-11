Z komunikatu MF wynika, że priorytetami budżetu unijnego w 2022 r. mają być między innymi działania związane ze wspieraniem zielonej i cyfrowej transformacji, młodzież (rok 2022 ogłoszono Europejskim Rokiem Młodości) oraz ochrona granic zewnętrznych UE (w trakcie ostatniej fazy negocjacji przyznana została specjalna pula środków na ochronę granicę UE-Białoruś).

"Polskim sukcesem w negocjacjach jest zapewnienie środków na finansowanie polityki spójności i Wspólnej Polityki Rolnej, tj. działów budżetowych o szczególnym znaczeniu dla Polski, w sposób, który umożliwi ich skuteczną realizację w przyszłym roku" – powiedział po zakończeniu negocjacji minister finansów Tadeusz Kościński, cytowany w informacji resortu.

Szef MF podkreślił, że przyszłoroczny budżet unijny będzie wspierać także inne ważne dla Polski priorytety, czyli np. wymianę młodzieży i studentów poprzez program Erasmus+ oraz wsparcie dla wschodniego sąsiedztwa, jak i ochronę zewnętrznej granicy UE z Białorusią.

W komunikacie ministerstwa napisano, że finansowanie to będzie zapewnione zarówno na poziomie obecnych prognoz przekazanych przez Polskę i inne państwa członkowskie, jak też w przypadku dalszego spodziewanego przyspieszenia realizacji projektów.

Budżet UE na rok 2022 będzie drugim budżetem rocznym w obecnych wieloletnich ramach finansowych UE na lata 2021-2027. Jego celem jest dalsze zwiększanie skuteczności unijnej polityki spójności i rolnictwa oraz wspieranie konkurencyjności w UE - informuje MF.

Formalnie porozumienie zostanie potwierdzone przez Radę UE oraz PE w ciągu dwóch tygodni.

Zgodnie z komunikatem zobowiązania w przyszłym roku wyniosą 169,5 mld euro. To więcej o 2,68 mld euro, (1,58 proc.) w porównaniu do 2021 r. Płatności mają wynieść 170,6 mld euro, tj. zwiększą się o 2,74 mld euro, (1,52 proc.) w porównaniu do 2021 r.