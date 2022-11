Rząd rozważa wycofanie się z tarczy antyinflacyjnej. Nie tylko dlatego, że szuka oszczędności. W grę wchodzi również obawa przed interwencją Komisji Europejskiej. Wątpliwości KE odnośnie rozwiązań zawartych w tarczy antyinflacyjnej

Z ustaleń DGP wynika, że Komisja już przekazała Warszawie na piśmie wątpliwości odnośnie do rozwiązań zawartych w tarczy. Chodzi o obniżone stawki VAT na gaz, paliwa silnikowe i nawozy. Choć wygląda to na standardową procedurę w przypadku naruszenia dyrektywy (nie pozwala na tak niskie stawki, jak ustaliliśmy), nasi urzędnicy interpretują to jako sygnał, że Bruksela – mimo że dotąd przymykała oko – nie zgodzi się na utrzymanie tego stanu rzeczy.

Podkreślił też, że do końca 2023 r. mają obowiązywać obniżone stawki dla energii elektrycznej dla gospodarstw domowych do określonych limitów zużycia (w zależności od rodzaju gospodarstwa) oraz cena maksymalna dla gospodarstw domowych, odbiorców wrażliwych, małych i średnich przedsiębiorstw oraz samorządów.

Zdaniem premiera, regulacje te mają doprowadzić do sytuacji, w której de facto działa osłonowe związane z cenami energii zostaną utrzymane „poprzez takie ukształtowanie cen przez spółki energetyczne, aby one zamortyzowały, aby one były buforem tego powrotu do stawek VAT do poprzedniego poziomu".

"Tarcza antyinflacyjna pozostaje, tylko w innym kształcie" - podsumował.

Morawiecki: Utrzymamy 0. stwkę VAT-u na żywność

"Tak długo, jak się da utrzymamy - mam nadzieję, że tutaj nie będzie jakiegoś gwałtownego protestu ze strony KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność. Taki mamy plan, ponieważ to w dużo mniejszym stopniu coś, co zakłóca - jak mówi Komisja Europejska - konkurencyjność na unijnym rynku, a przede wszystkim przekłada się na odrobinę niższe ceny dla polskich rodzin niż byłyby, gdyby tej obniżki rząd nie przeprowadził" - powiedział Morawiecki dziennikarzom.

"Dlatego będziemy zabiegać, żeby te [na żywność] obniżki VAT-owskie mogły zostać utrzymane, a wszystkie inne będziemy amortyzować innym mechanizmem" - dodał.

(ISBnews)