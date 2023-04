Zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) spadnie w tym roku do 47-48% w relacji do PKB, zapowiedział premier Mateusz Morawiecki.

"Nasz dług publiczny do PKB spada poniżej 50%. Właściwie w tym roku będzie to 47-48% do PKB. I potrafiliśmy wydać ponad 3 pkt proc. na obronę, a nasz deficyt budżetowy wynosi 3,5-4%. Czyli cały deficyt budżetowy wynika z tego, że wydajemy więcej na obronę" - powiedział Morawiecki podczas wystąpienia w think tanku Atlantic Council.

Jak podał Główny Urząd Statystyczny (GUS) we wstępnych danych na początku kwietnia br., zadłużenie sektora rządowego i samorządowego (tzw. general government) sięgnęło 49,1% PKB na koniec 2022 r. (wobec 53,6% PKB rok wcześniej - po rewizji).

Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) prognozuje, że dług tego sektora w relacji do PKB w latach 2023-2026 wyniesie odpowiednio: 50,7%, 51,7%, 52,4% i 53,6%.

S&P Global Ratings oczekuje, że zadłużenie tego sektora wyniesie 49% PKB w 2023 r. i 48,6% w 2024 r. (w 2025 r. - 49,4% i 49,8% PKB w 2026 r.).

Fitch Ratings oczekuje, że dług sektora general government w relacji do PKB powinien nadal wykazywać umiarkowaną tendencję spadkową w latach 2023-2024 dzięki bardzo silnemu nominalnemu wzrostowi PKB.

