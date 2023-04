Reklama

Dane o dochodach i wydatkach samorządów wiceminister finansów Sebastian Skuza przedstawił w środę podczas obrad sejmowej podkomisji stałej finansów samorządowych.

Rządowe subwencje i obniżka PIT

Reklama

„W 2022 r. dochody samorządów wyniosły 345 mld zł, podczas gdy samorządy planowały dochody na poziomie 306 mld zł. Jeśli idzie o dochody bieżące, to planowane było 263,8 mld zł, za skończyło się na poziomie 315 mld zł. W dużej części była to kwestia zmiany ustawowej i przekazania 13,7 mld zł z tytułu obniżenia PIT do jednostek samorządu terytorialnego i pewnego wzrostu subwencji ogólnej” – powiedział Skuza.

Wydatki nie-planowane

Przypomniał, że wydatki ogółem były planowane na 349 mld zł a wyniosły ostatecznie 353 mld zł.

„Wydatki majątkowe wyniosły 64,9 mld zł. Tylko w miesiącu grudniu – a więc nie w ostatnim kwartale, tylko o w ostatnim miesiącu – wyniosły one 19 mld zł. Cieszy, że jednostki samorządu inwestują” – powiedział wiceminister i dodał, że wydatki majątkowe gmin wyniosły 32 mld zł, miast na prawach powiatu 17 mld i 7,7 mld zł w powiatach.

Zadłużenie JST

Skuza wyjaśnił, że wysokie wydatki majątkowe w grudniu 2022 r. sprawiły, że deficyt samorządów w ub. roku wyniósł 8,2 mld zł. Dodał także, że MF zaproponowało zmiany dotyczące dochodów samorządów, biorąc pod uwagę choćby zmiany w PIT, które mogły dotknąć część samorządów.

Dodał także, że zadłużenie JST na koniec 2022 r. wyniosło 90,8 mld zł, co oznacza, że nie przekracza ono 3 proc. PKB.

autor: Marek Siudaj