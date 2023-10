Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak podpisał zarządzenie zmieniające plan finansowy NFZ na 2023 r. Nowelizacja zakłada uwolnienie środków z rezerwy ogólnej oraz z tzw. funduszu zapasowego. Łącznie to blisko 1,3 mld zł - poinformował NFZ w czwartek.

Dopłaty do nadwykonań

Większość tych środków — 900 mln zł — zostanie przeznaczona na tzw. nadwykonania, czyli świadczenia medyczne wykonane ponad limit wynikający z umowy z Funduszem.

To już druga zmiana planu finansowego NFZ w tym roku, która pozwoli na zapłacenie nadwykonań. NFZ przypomina, że we wrześniu 2023 r. prezes NFZ przeznaczył ponad 222 mln zł na nadwykonania w endoprotezoplastyce, przeszło 145 mln zł na nadwykonania w stomatologii i niemal 25 mln zł na nadwykonania w opiece paliatywno-hospicyjnej.

Pieniądze dla POZetów i na leki

"Uwolnienie środków z rezerwy ogólnej i funduszu zapasowego zasili również poradnie lekarzy rodzinnych. Do Podstawowej Opieki Zdrowotnej trafi dodatkowo 221 mln zł. Jest to związane z rozwojem modelu opieki koordynowanej w POZ, do której już po pierwszym roku funkcjonowania przystąpiło 30 proc. wszystkich poradni w Polsce. Opieka Koordynowana w POZ obejmuje ponad 12 mln Polaków (dorosłych i dzieci)" - podkreślił NFZ.

Nowelizacja planu finansowego na 2023 r. wiąże się również z dodatkowymi środkami, które NFZ przeznaczy na wyroby medyczne i leki. Chodzi łącznie o 170 mln zł.