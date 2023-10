Wynik wyborów parlamentarnych nie zmienia perspektywy utrzymania wysokiego deficytu budżetowego, oceniają analitycy Goldman Sachs.

"Jeśli chodzi o politykę fiskalną, argumentowaliśmy, że deficyt prawdopodobnie pozostanie wysoki w obu przypadkach odnośnie potencjalnego wyniku wyborów, ponieważ zarówno rząd, jak i partie opozycyjne poczyniły znaczące zobowiązania w zakresie wydatków podczas kampanii. W przypadku Koalicji Obywatelskiej (KO) i innych partii opozycyjnych, obejmowały one podwojenie kwoty wolnej od podatku z 30 000 zł do 60 000 zł (13 500 euro), podczas gdy zobowiązały się one do zwiększenia wydatków rządowych na zasiłki chorobowe dla przedsiębiorców, 30 proc. podwyżki wynagrodzeń dla nauczycieli i ogólny wzrost wynagrodzeń w sektorze publicznym o 20 proc." - czytamy w CEEMEA in Focus "Poland - Final Results Confirm Opposition Majority".

Reklama

Nowy rząd a KPO

Potencjalna koalicja rządowa Koalicja Obywatelska-Lewica-Trzecia Droga prawdopodobnie działałaby na rzecz odblokowania około 36 mld euro z Funduszu Odbudowy UE, podano także.

Reklama

Ustawa budżetowa

Pod koniec września br. rząd przyjął w drodze obiegowej projekt ustawy budżetowej na rok 2024, według którego PKB w roku przyszłym wzrost PKB ma wynieść 3%, a inflacja 6,6%. Zakładane dochody dochody budżetu państwa to 684,5 mld zł, a wydatki - 849,3 mld zł, co oznacza deficyt na poziomie max. 164,8 mld zł. Deficyt sektora finansów publicznych (według metodologii UE) ustalono w projekcie na poziomie ok. 4,5% PKB, zaś dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (definicja UE) - na poziomie 53,9% PKB.

(ISBnews)