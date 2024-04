Blisko 27 mld zł wpłynęło do Polski w ramach pierwszego wniosku o wypłatę środków z KPO. Kto ma szansę skorzystać z tych funduszy?

Wszystkie Polki i wszyscy Polacy, ponieważ te pieniądze trafią do samorządów, instytucji, placówek ochrony zdrowia. Trafią do przedsiębiorców, zarówno tych małych, jak i do dużych firm, m.in. energetycznych. Trafią do rolników, wesprą przetwórstwo rolno-spożywcze. Trafią do firm i szkół na cyfryzację. Trafią również do Polskich Linii Kolejowych na modernizację linii i poprawę bezpieczeństwa podróżnych. Ekonomiści pokazują, że tak duże zasilenie w pieniądze z zewnątrz spowoduje wzrost PKB, być może nawet o 2 proc. w skali roku.

