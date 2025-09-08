Dofinansowanie do wymiany pieca z gminy 2025 - czy można dostać w 2025 roku?

Tak, w 2025 roku działają lokalne dotacje gminne – warunki zależą od miejsca zamieszkania.

Reklama

Ponadto można korzystać z ogólnopolskich programów, takich jak:

Program Czyste Powietrze – dla właścicieli domów jednorodzinnych, obejmuje wymianę pieca i termomodernizację;

– dla właścicieli domów jednorodzinnych, obejmuje wymianę pieca i termomodernizację; Ciepłe Mieszkanie – dla mieszkańców lokali w budynkach wielorodzinnych;

Niektóre gminy pokrywają nawet 100% kosztów wymiany! Ale uwaga - liczba wniosków i wysokość wsparcia zależą od budżetu i terminów – lepiej nie czekać do ostatniej chwili.

Jak zdobyć dofinansowanie do pieca z gminy w 2025 roku?

Sprawdź stronę swojej gminy lub miasta – znajdziesz tam aktualne programy i regulaminy.

– znajdziesz tam aktualne programy i regulaminy. Wypełnij wniosek – to zwykle formularz + dokumenty (np. dowód własności, kosztorys).

– to zwykle formularz + dokumenty (np. dowód własności, kosztorys). Podpisz umowę z Urzędem Gminy przed rozpoczęciem prac – bez tego dofinansowanie może przepaść.

przed rozpoczęciem prac – bez tego dofinansowanie może przepaść. Zrealizuj inwestycję zgodnie z zasadami programu – często konieczna jest wizja lokalna.

– często konieczna jest wizja lokalna. Przedstaw w Urzędzie Gminy niezbędne dokumenty potwierdzające realizację inwestycji.

potwierdzające realizację inwestycji. Odbierz zwrot kosztów – po zakończeniu modernizacji i kontroli urzędnika.

Warto też zapytać, czy można połączyć dofinansowanie z różnych źródeł np. z gminy i z Czystego Powietrza. Dzięki temu można zyskać więcej!

Czy można łączyć dofinansowanie z gminy z programem Czyste Powietrze?

Tak, ale tylko jeśli dofinansowania dotyczą różnych zakresów prac. Na przykład, jeśli otrzymasz dofinansowanie z gminy na wymianę źródła ciepła, możesz ubiegać się o wsparcie z programu Czyste Powietrze na inne elementy modernizacji, takie jak ocieplenie budynku czy wymiana stolarki okiennej. Ważne jest, aby nie dublować finansowania na ten sam zakres prac, ponieważ może to skutkować odrzuceniem wniosku lub koniecznością zwrotu środków.

Czy można łączyć dofinansowanie z gminy z programem Ciepłe Mieszkanie?

Program Ciepłe Mieszkanie jest realizowany przez gminy, które otrzymują środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. W związku z tym, jeśli Twoja gmina uczestniczy w programie, dofinansowanie z „Ciepłego Mieszkania” jest udzielane za pośrednictwem gminy. Nie jest możliwe jednoczesne otrzymanie dwóch dotacji z gminy na ten sam zakres prac. Jednakże, jeśli gmina oferuje własne programy wsparcia niezależne od „Ciepłego Mieszkania”, można je łączyć, o ile dotyczą różnych elementów inwestycji.

Ile dofinansowania do wymiany pieca można dostać z gminy? Oto przykłady z Polski

Na przykład w Warszawie dostępne są dotacje dla mieszkańców na modernizację kotłowni. Mogą się o nie ubiegać wszyscy, którzy planują likwidację starych źródeł ciepła, takich jak:

kotły gazowe eksploatowane minimum 10 lat lub z otwartą komorą spalania,

kotły lub paleniska na paliwo stałe klasy 3, 4 lub 5,

kotły na olej opałowy.

W miejsce zlikwidowanych źródeł ciepła można zainstalować:

pompę ciepła powietrze-woda,

gruntową pompę ciepła,

indywidualny węzeł cieplny,

ogrzewanie elektryczne.

Dodatkowo, przy instalacji pompy ciepła lub ogrzewania elektrycznego, można uzyskać dofinansowanie na jedną wybraną instalację:

paneli fotowoltaicznych,

turbin wiatrowych,

kolektorów słonecznych.

Można również otrzymać dodatkową kwotę na magazyn energii o pojemności co najmniej 2 kWh, jeśli wykonana zostanie instalacja fotowoltaiczna lub turbin wiatrowych.

Maksymalna wysokość dotacji zależy od rodzaju inwestycji i może wynosić:

do 28 000 zł na pompę ciepła,

na pompę ciepła, do 21 000 zł na przyłączenie do sieci ciepłowniczej,

na przyłączenie do sieci ciepłowniczej, do 7 000 zł na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej (nie więcej niż 70 zł/m²).

Natomiast Miasto Poznań kontynuuje realizację programu „Kawka Bis”, który również oferuje mieszkańcom wsparcie finansowe na wymianę starych źródeł ciepła na bardziej ekologiczne. Wysokość dofinansowania to nawet do 100% kosztów inwestycji, maksymalnie do 40 000 zł na pompę ciepła z fotowoltaiką.

Również gmina Jabłonna (woj. mazowieckie) oferuje mieszkańcom dofinansowanie na wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne źródła ogrzewania. Wysokość dofinansowania - do 8 000 zł.

W obydwu przypadkach:

Wnioskodawca musi być właścicielem lub współwłaścicielem nieruchomości położonej na terenie Poznania.

Dotacja obejmuje likwidację starych kotłów na paliwo stałe oraz montaż nowych, ekologicznych źródeł ciepła, takich jak pompy ciepła czy przyłączenie do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Jak widać, kwoty różnią się w zależności od regionu. Niektóre programy uzależnione są też od dochodów. Zachęcamy do zapytania o warunki w swojej gminie.

Co jeśli Twoja gmina nie oferuje wsparcia?

Wtedy można skorzystać z ekologicznego kredytu inwestycyjnego, dostępnego np. w BOŚ Banku. Dla spełniających warunki możliwe jest nawet umorzenie do 50% kredytu. To dobra alternatywa, jeśli dotacja z gminy nie jest dostępna.

Kto może dostać dofinansowanie do wymiany pieca z gminy?

właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych,

najemcy (jeśli właściciel wyrazi zgodę),

wspólnoty mieszkaniowe i spółdzielnie,

osoby spełniające kryteria dochodowe (tam, gdzie to wymagane).

Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie 2025?

w Urzędzie Gminy lub Miasta – najlepiej w wydziale ochrony środowiska,

online – przez ePUAP lub dedykowaną platformę (jeśli gmina ją ma),

pocztą – klasycznie, listownie.

Jakie dokumenty trzeba przygotować?

dowód własności nieruchomości (np. akt notarialny),

kosztorys inwestycji lub audyt energetyczny,

zaświadczenie o dochodach (jeśli program tego wymaga),

wypełniony formularz zgłoszeniowy.

Czy można otrzymać dofinansowanie z gminy, jeśli inwestycja została już zrealizowana?

Wiele osób zastanawia się, czy możliwe jest uzyskanie dotacji z gminy na wymianę pieca, jeśli prace zostały już wykonane. W większości przypadków nie jest to możliwe. Gminy zazwyczaj wymagają, aby wniosek o dofinansowanie został złożony i zaakceptowany przed rozpoczęciem inwestycji. Na przykład, gmina Śrem jasno określa, że wnioski należy składać przed realizacją inwestycji, a dotacja obejmuje tylko koszty poniesione po zawarciu umowy o udzielenie dotacji .

Dodatkowo, wnioskodawcy muszą złożyć oświadczenie, że koszty inwestycji nie zostały sfinansowane z innych środków publicznych, co oznacza, że podwójne finansowanie jest niedozwolone.

Warto również pamiętać, że dotacja jest wypłacana po zakończeniu prac, na podstawie przedstawionych faktur i rachunków. Dlatego tak ważne jest, aby przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań skontaktować się z urzędem gminy, zapoznać się z aktualnymi zasadami programu i złożyć odpowiedni wniosek.