Renta socjalna i zasiłek stały w 2025 r.

Zasiłek stały jest jednym z najważniejszych świadczeń z pomocy społecznej. Świadczenie to przysługuje osobom całkowicie niezdolnym do pracy bądź niezdolnym do pracy z powodu wieku. Dokumentem potwierdzającym całkowitą niezdolność do pracy może być m.in. orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności. Od 1 stycznia 2025 r. wzrosła maksymalna kwota zasiłku stałego, która wynosi teraz 1229 zł (netto). Dla zasiłku stałego istotne jest spełnianie kryterium dochodowego, ale nie tylko.

Reklama

Zgodnie z ustawą o pomocy społecznej, w przypadku zbiegu uprawnień do zasiłku stałego i renty socjalnej, zasiłek stały nie przysługuje.

Rentę socjalną Zakład Ubezpieczeń Społecznych wypłaca osobom, których całkowita niezdolność do pracy powstała w młodym wieku. Od 1 marca 2025 r. renta socjalna wynosi 1878,91 zł (brutto), czyli ok. 1700 zł netto.

Świadczenie uzupełniające i zasiłek okresowy

Zasiłek okresowy przysługuje m.in. ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, a także w okresie oczekiwania na rentę. Kwota, jaką MOPS wypłaci osobie z niepełnosprawnością ustalana jest indywidualnie w zależności od osiąganego dochodu.

Warto jednak pamiętać, iż zasiłek okresowy wlicza się do limitu świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych. Kwoty zasiłków okresowych z reguły nie są wysokie. Jeśli zatem na dochód samotnej osoby z niepełnosprawnością składa się tylko zasiłek okresowy, to nie wpłynie to na prawo do świadczenia uzupełniającego.

Przykład Pani Leokadia jest osobą samotną. Z gminy otrzymuje zasiłek pielęgnacyjny w wysokości 215,84 zł i zasiłek okresowy w wysokości 700 zł. Zasiłek pielęgnacyjny nie wpływa na prawo do świadczenia uzupełniającego. Z kolei kwota zasiłku okresowego nie przekracza limitu 2052,39 zł. W tej sytuacji świadczenie uzupełniające będzie wynosiło 500 zł miesięcznie.

Inaczej może być w sytuacji, gdy osoba z niepełnosprawnością oprócz zasiłku okresowego otrzymuje również inne świadczenia wliczane do limitu. Gdyby łącznie przekroczyły one kwotę 2052,39 zł, to świadczenie uzupełniające zostałoby odpowiednio pomniejszone.

Wykaz świadczeń finansowanych ze środków publicznych można znaleźć na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Trzeba pamiętać, by zawsze poinformować ZUS o uzyskaniu takiego świadczenia i jego wysokości.

Renta z tytułu niezdolności do pracy i zasiłek pielęgnacyjny w 2025 r.

Zasiłek pielęgnacyjny od kilkunastu lat wynosi 215,84 zł. To ważne świadczenie dla wielu osób z niepełnosprawnościami. Celem zasiłku jest pokrycie wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji. Na zasiłek pielęgnacyjny mogą liczyć osoby starsze (powyżej 75 lat), dzieci z niepełnosprawnością, a także osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. W niektórych przypadkach o zasiłek mogą ubiegać się również osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym.

Przyznanie przez gminę zasiłku pielęgnacyjnego nie jest uzależnione od kryterium dochodowego. Dlatego uzyskiwanie renty z tytułu całkowitej czy częściowej niezdolności do pracy nie wpływa na prawo do tego świadczenia.