- Podatek dochodowy jest karą za podjęcie aktywności gospodarczej. Za to, że przyczyniamy się poprzez pracę do wzrostu gospodarczego - mówi w rozmowie z MarketNews24 dr Przemysław Kwiecień, główny ekonomista XTB. – Moim zdaniem jest to jeden z gorszych podatków.

Banki centralne wspomogły rządy w finansowaniu rosnących deficytów. Za drukowanie pieniędzy trzeba będzie jednak zapłacić. Poprzez podatki i obniżanie wydatków budżetowych.

- Podatek dochodowy jest najbardziej niekorzystny dla osób najmniej zarabiających – wyjaśnia ekspert XTB. – Zamiast zwiększać wydatki socjalne, powinniśmy zwiększać szanse tych osób poprzez obniżanie podatku dochodowego. Natomiast osoby bardzo zamożne możemy opodatkować dodatkowo na inny sposób niż podnoszenie podatku dochodowego.

Takim sposobem byłoby wprowadzenie podatków majątkowych i akcyzy. Bardzo kontrowersyjnym rozwiązaniem jest podatek katastralny.

- Podatek katastralny nie powinien dotyczyć na przykład wielodzietnej rodziny na wsi, która ma duży dom – dodaje Kwiecień. – Co innego, gdy chodzi o inwestora indywidualnego, który ma dwadzieścia mieszkań na wynajem, zwłaszcza, że dochody z najmu są przecież bardzo nisko opodatkowane.