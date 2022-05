Rosnący ceny uderzają w amerykańskich konsumentów. W kwietniu inflacja wyniosła 8,3 proc. rok do roku. Szczególnie wysoki wzrost zanotowały ceny żywności, co widać na przykładzie kosztów zakupu składników do hamburgerów.

Wśród artykułów spożywczych najmocniej podrożało mięso. Mielona wołowina kosztuje teraz prawie 15 procent więcej niż w kwietniu 2021 roku, a bekon jest o 17,7 procent droższy niż rok temu. Z drugiej strony cena pomidorów wzrosła w ciągu jednego roku zaledwie o 0,4 procent, co pokazuje, że nie wszystkie produkty drożeją w tym samym tempie. Przy wzroście cen o 6,2 procent, świeże warzywa jako całość odnotowały najniższą stopę inflacji ze wszystkich kategorii żywności. Reklama Energia – najbardziej zmienna pozycja we wskaźniku cen konsumpcyjnych wraz z żywnością – wyraźnie przyczyniła się do ogólnego wzrostu cen. Koszty energii wzrosły o 30,3 procent od kwietnia 2021 r. Wzrost ten jest niezależny od efektu bazy, ponieważ ceny energii osiągnęły już poziom sprzed pandemii rok temu. Inflacja zaczęła rosnąć już w 2021 r. w następstwie pandemicznych blokad, które nadal wpływają na globalne łańcuchy dostaw. Efekt ten został dodatkowo wzmocniony przez rosyjską inwazję na Ukrainę, w wyniku której dostawy energii zostały zakłócone przez sankcje, a ukraińskie produkty zniknęły ze światowych rynków. TL