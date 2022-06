"Przewidujemy, że ta górka inflacyjna w trzecim kwartale będzie miała swoją zwyżkę maksymalną. To będzie ta górka, z której tylko (...) będzie tendencja spadkowa" - powiedział Buda na wtorkowej konferencji prasowej.

Jak dodał, "jeżeli mówimy o relacji wynagrodzenia do inflacji, to rzeczywiście to dzisiaj jest na już zbliżonym poziomie albo lekko ścigają się te wartości". "Ale to cały czas nie jest dysproporcja, jak wskazywałem (...) przykład holenderski, jeszcze kilka kwartałów wcześniej, gdzie (była - PAP) dwukrotnie wyższa inflacja w stosunku do wzrostu wynagrodzeń. My z taką relacją nie mamy do czynienia" - tłumaczył minister.

Przyznał, że zawsze jest lepiej, kiedy realnie pensje rosną szybciej niż poziom inflacji. Jego zdaniem w związku z wojną na Ukrainie "ciężko oczekiwać normlanych sytuacji i normalnych trendów gospodarczych".

W maju inflacja wyniosła 13,9 proc. rdr. Główny Urząd Statystyczny podał we wtorek, że przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w maju 2022 r. wyniosło 6399,59 zł, co oznacza wzrost o 13,5 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,4 proc.