Konsensus oczekiwań krajowych analityków co do październikowej inflacji wynosił 18,1 proc. To mediana (wartość środkowa prognoz uszeregowanych od najmniejszej do największej). Średnia była nieco niższa. Wynosiła 17,9 proc.

Inflacja konsumencka wyniosła 17,9 proc. w ujęciu rocznym w październiku 2022 r., według szybkiego szacunku danych, podał Główny Urząd Statystyczny (GUS). W stosunku do poprzedniego miesiąca ceny towarów i usług konsumpcyjnych wzrosły o 1,8 proc., podał też GUS.

"Ceny towarów i usług konsumpcyjnych według szybkiego szacunku w październiku 2022 r. w porównaniu z analogicznym miesiącem

Wobec ubiegłego roku ceny wzrosły o 17,9 proc. (wskaźnik cen 117,9), a w stosunku do poprzedniego miesiąca wzrosły o 1,8 proc. (wskaźnik cen 101,8)" - czytamy w komunikacie.

Ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 21,9 proc. r/r, nośników energii - wzrosły o 41,7 proc. r/r, paliw do prywatnych środków transportu zwiększyły się o 19,5 proc. r/r, podano w komunikacie.

W ujęciu miesięcznym, ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 2,7 proc., nośników energii wzrosły o 2 proc., natomiast paliw do prywatnych środków transportu zmniejszyły się o 4,1 proc., podano także.

