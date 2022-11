Reklama

Szef PFR Paweł Borys został zapytany w radiu TOK FM o decyzję rządu w kwestii funkcjonowania tzw. tarczy antyinflacyjnej i wynikających z niej obniżonych stawek podatków na niektóre dobra.

Zostaną utrzymane obniżki podatku VAT na produkty spożywcze

"Rząd zapewne zdecyduje się na modyfikację tych rozwiązań tarczy antyinflacyjnej. Z tego, co zapowiadał premier, na pewno zostaną utrzymane obniżki podatku VAT na produkty spożywcze" - powiedział Borys.

Jak dodał, ponieważ wprowadzono limity cen na energię, "zamrożona jest taryfa dla gospodarstw domowych na przyszły rok - podobnie jest z gazem - te rozwiązania mogą zastępować te obniżki podatków, które były z perspektywy budżetu również bardzo kosztowne". "Poczekajmy jutro na ostateczną decyzję rządu" - powiedział Borys.

Pytany, ile może wynieść inflacja, Borys powiedział, że NBP zakłada, że jej szczyt nastąpi w marcu na poziomie ok. 19 proc. Dodał, że w tych prognozach jest "oczywiście pewne odchylenie". "To, co jest ważne, to rzeczywiście wszystkie prognozy w tej chwili wskazują, że od drugiego kwartału dynamika inflacji w Polsce zacznie spadać i już w drugiej połowie przyszłego roku będzie poniżej 10 proc." - wskazał Borys.

Inny mechanizmem obrony przed inflacją

Premier Mateusz Morawiecki zapowiedział na początku listopada, że tarcza antyinflacyjna pozostanie, choć przyjmie nową formę - ze względu na brak zgody na nią ze strony Komisji Europejskiej. "Przeciwnie, ze strony KE nawet mamy groźby, że będą nakładane kary, jeżeli nie wycofamy się z dotychczasowych działań osłonowych, obniżek stawek podatkowych VAT" - mówił wówczas szef rządu. "Chcemy zastąpić je innym mechanizmem obrony przed inflacją, aby rzeczywiście to zamrożenie ceny dla gospodarstw domowych (...) i małych i średnich firm, dla gospodarstw, szpitali, szkół, utrzymać" - deklarował premier. Zapewnił jednocześnie, że "tak długo, jak się da, i nie będzie gwałtownego sprzeciwu KE, utrzymamy zerowe stawki VAT na żywność".

Na początku listopada Komisja Europejska, odpowiadając na pytania PAP, poinformowała, że obecne ramy prawne nie pozwalają na zastosowanie zerowej stawki VAT na gaz ziemny i nawozy, natomiast paliwa silnikowe nie mogą korzystać z żadnej obniżonej stawki VAT, nawet tymczasowo.

W ramach tarczy antyinflacyjnej, która została przedłużona do końca 2022 r., stawka 0 proc. VAT obejmuje podstawowe produkty spożywcze opodatkowane wcześniej 5 proc. podatkiem. Stawka 0 proc. VAT ma także zastosowanie do nawozów, środków ochrony roślin i innych środków wspomagających produkcję rolniczą (zamiast 8 proc.), a także do gazu ziemnego (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.). Stawka 5 proc. VAT z kolei stosuje się także do energii elektrycznej i cieplnej (zamiast 23 proc., a od 1 lutego 2022 r. 8 proc.), a 8 proc. VAT do paliw silnikowych (zamiast 23 proc.).

Tarcza antyinflacyjna obniża stawki akcyzy do poziomu minimum unijnego na energię elektryczną i niektóre paliwa silnikowe, tj. olej napędowy, biokomponenty stanowiące samoistne paliwa, benzynę silnikową, gaz skroplony LPG; zwalnia z tego podatku energię elektryczną wykorzystywaną przez gospodarstwa domowe; obniża akcyzę do poziomu minimum unijnego na lekki olej opałowy. Ponadto tarcza wyłącza sprzedaż paliw silnikowych z podatku od sprzedaży detalicznej.

autor: Aneta Oksiuta