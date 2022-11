"W 2023 r. taryfy na gaz dla gospodarstw domowych mają zostać zamrożone na poziomie z tego roku. Z kolei stawka VAT na gaz powróci do poprzedniej stawki 23% (obecnie w ramach tarczy antyinflacyjnej stawka wynosi 0%). Przy zamrożeniu taryf na gaz dla gospodarstw domowych powrót do wyższych stawek VAT spowoduje wzrost cen detalicznych gazu o ok. 20%. Podbije to inflację CPI z początkiem 2023 r. o ok. 0,5 pkt" - czytamy w Tygodniku Ekonomicznym Banku Pekao.

Rząd przyjął projekt ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu, który zakłada utrzymanie cen usług gazu i dystrybucji w 2023 r. na poziomie z 2022 r. i wprowadza mechanizm rekompensat dla przedsiębiorstw energetycznych.

Koszt rekompensat z tytułu stosowania ceny maksymalnej gazu wyniesie ok. 29 mld zł, wynika z oceny skutków regulacji (OSR) do projektu ustawy o szczególnej ochronie odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu. Pozostałe wydatki w wysokości 2 mld zł będą wiązały się ze zmianami w zakresie dodatku węglowego oraz rekompensatami podatku VAT (1 mld zł).

Jak informowała wcześniej minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, "Komisja Europejska oczekuje od nas przywrócenia VAT-u, więc od początku roku 2023 r. ten VAT również do taryfy gazowej wróci i to będzie jedyna zmiana w stosunku do rachunku z 2022 r."

(ISBnews)