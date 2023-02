Reklama

"Ten poziom uważamy za właściwy, za należyty w procesie dochodzenia do normalnego poziomu wzrostu cen" - powiedział Glapiński podczas konferencji prasowej.

Reklama

Podniesienie stóp procentowych nadal działa

"Jesteśmy po najsilniejszym w historii Rady zacieśnieniu polityki pieniężnej - o 6,65 pkt proc. To podniesienie stóp procentowych nadal działa i ciśnie w dół inflację" - dodał.

Powtórzył, że bank centralny stara się jak najszybciej ograniczyć inflację, żeby nie spowodować m.in. dużego bezrobocia i masowej fali bankructw.

"Inflację obniżamy tak szybko, jak na to pozwalają okoliczności. Proszę pamiętać, że my oddziałujemy tylko po stronie popytowej, podczas gdy inflacja przyszła spowodowana szokami z zagranicy" - podkreślił prezes NBP.

Inflacja w Polsce dostanie dodatkowy impuls, aby być niższą

Jednocześnie zwrócił uwagę na kontynuowanie podwyżek stóp procentowych przez główne banki centralne na świecie.

"To podnoszenie stóp procentowych w innych bankach centralnych, w tych głównych bankach centralnych, też zadziała dezinflacyjnie i tym samym przyczyni się do tego - pośrednio - że inflacja w Polsce dostanie dodatkowy impuls, aby być niższą. Nasz handel z tymi krajami spowoduje, że procesy obniżania inflacji przenoszą się do Polski" - powiedział Glapiński.

Wczoraj RPP utrzymała stopę referencyjną na poziomie 6,75 proc., zgodnie z oczekiwaniami.

RPP podwyższała stopy procentowe od października 2021 r. (z poziomu 0,1 proc.) do września 2022 r. W kolejnych miesiącach utrzymywała parametry polityki pieniężnej na niezmienionym poziomie.