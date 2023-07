Inflacja CPI (Consumer Price Index) i inflacja HICP (Harmonized Index of Consumer Prices) to dwie różne miary inflacji, które służą do monitorowania zmian cen towarów i usług w gospodarce. Chociaż obie miary mierzą inflację, to jednak różnią się w kilku aspektach.

Skład koszyka dóbr

Metoda obliczania CPI i HICP

Cel pomiaru

Podsumowanie CPI to indeks cen konsumenckich, który odzwierciedla zmiany cen koszyka dóbr i usług konsumpcyjnych, które konsumenci kupują na rynku krajowym.

HICP to miara inflacji stosowana w Unii Europejskiej. Jest to spójny indeks cen konsumenckich, który pozwala na porównywanie inflacji między różnymi krajami UE. HICP jest oparty na jednolitych metodach i definicjach cen w całej Unii Europejskiej. Skład koszyka dóbr

Pomimo tego, że zarówno CPI, jak i HICP mierzą zmiany cen konsumenckich, różnią się w składzie swojego koszyka dóbr i usług. Koszyk CPI zawiera dobra i usługi, które są reprezentatywne dla wydatków gospodarstw domowych w danym kraju (np. żywność, mieszkanie, transport, opieka zdrowotna). W przypadku HICP koszyk dóbr jest bardziej ujednolicony na poziomie UE, co umożliwia międzynarodowe porównania. Urzędy statystyczne zbierają co miesiąc ponad milion obserwacji dotyczących cen ponad 100 produktów wchodzących w skład koszyka. Każdy produkt ma współczynnik wagowy odzwierciedlający jego udział w comiesięcznych wydatkach przeciętnego gospodarstwa domowego. Metoda obliczania CPI i HICP Obie miary używają różnych metod obliczania inflacji. Metoda obliczania CPI może się różnić w poszczególnych krajach, ponieważ podlega polityce i regulacjom danego kraju. HICP ma jednolitą metodologię w całej UE. Cel pomiaru CPI jest głównie wykorzystywane do monitorowania inflacji wewnętrznej kraju, a także jako podstawa dla wskaźników płac i dostosowań świadczeń społecznych. HICP ma bardziej międzynarodowy cel i służy do porównywania inflacji między krajami członkowskimi UE, a także jako podstawa do oceny spełnienia kryteriów konwergencji, które są niezbędne dla przyjęcia euro jako waluty narodowej. Podsumowanie Inflacja CPI i inflacja HICP różnią się głównie zakresem geograficznym, składem koszyka dóbr, metodą obliczania i celem pomiaru.