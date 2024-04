Ile będzie wynosić inflacja w grudniu? Eksperci ING BSK komentują dane GUS

Marzec to był tegoroczny dołek inflacji; w grudniu wzrośnie ona do 4,8 proc. w ujęciu rocznym, a średnio w roku wyniesie 3,7 proc. – wynika z poniedziałkowego komentarza ekonomistów ING BSK do danych GUS o inflacji.