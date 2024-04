PIE: Inflacja w najbliższych miesiącach wzrośnie do ok. 3 proc. Jakie czynniki będą miały wpływ na poziom cen?

Nadchodzące miesiące przyniosą wzrost inflacji w okolice 3 proc. – wskazał w poniedziałkowym komentarzu do danych GUS ekonomista Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki. Wyjaśnił, że będzie to efekt podniesienia stawki VAT na żywność do 5 proc.