Inflacja CPI w maju

Inflacja CPI w maju wyniosła rdr 2,5 proc. - wynika z szybkiego szacunku GUS. Ankietowani przez PAP ekonomiści spodziewali się wzrostu na poziomie 2,8 proc. rdr.

Przypomnijmy, że w kwietniu inflacja wyniosła 2,4 proc. rdr.

Z kolei w ujęciu miesięcznym inflacja CPI w maju wyniosła mdm 0,1 proc. - podał GUS. Tymczasem ekonomiści spodziewali się odczytu na poziomie 0,5 proc. W kwietniu wrost inflacji miesiąc do miesiąca wyniósł 1,1 proc.

Poniżej poszczególne składniki wskaźnika inflacji za maj i kwiecień 2024 r.

maj maj kwiecień kwiecień rdr mdm rdr mdm INFLACJA OGÓŁEM 2,5 0,1 2,4 1,1 Żywność i napoje bezalkoholowe 1,6 0,3 1,9 2,1 Nośniki energii -1,8 -0,2 -2,2 -0,1 Paliwa do prywatnych środków transportu 3,6 -0,3 -1,2 2,1

KOMENTARZE

PIE: Inflacja wyraźnie wzrośnie w drugiej połowie roku

W maju inflacja wyniosła 2,5 proc. – podał GUS w środę. W komentarzu PIE do danych GUS czytamy, że inflacja wyraźnie wzrośnie w drugiej połowie roku.

W komentarzu do danych GUS kierownik zespołu makroekonomii Polskiego Instytutu Ekonomicznego Jakub Rybacki napisał, że jest to wynik niższy od prognoz, które mówiły o inflacji w maju na poziomie 2,8 proc.

„Ceny żywności podniosły się nieznacznie pomimo powrotu 5-proc. stawki VAT. Inflacja bazowa dalej spadała – szacujemy, że oscyluje blisko 3,8 proc. Tempo wzrostu cen jest obecnie zbliżone do pozostałych państw Europy Środkowej” – ocenił ekonomista PIE.

W jego opinii czerwiec będzie ostatnim miesiącem, kiedy inflacja pozostanie w granicach celu NBP. W lipcu jego zdaniem inflacja prawdopodobnie znajdzie się w przedziale 4-4,5 proc. z uwagi na odmrożenie cen energii, możliwe też będą wzrosty inflacji bazowej z uwagi na presję płacową.

„Druga połowa roku (…) przyniesie wyższą inflację. Konsensus Bloomberga wskazuje, że w IV kw. powinna być zbliżona do 4,7 proc. Szybszy wzrost cen wciąż dotyczy dużej gamy produktów i usług. Odsetek wydatków, w przypadku których ceny rosną w tempie poniżej 5 proc. rocznie, wynosi obecnie 60 proc. Przed pandemią wartości oscylowały bliżej 80 proc. Najbliższe miesiące powinny przynieść niewielką poprawę ze względu na szybki wzrost cen usług” – stwierdził Jakub Rybacki w komentarzu. (PAP)

autor: Marek Siudaj

ING BSK: Inflacja konsumencka CPI w maju pozytywnie zaskoczyła

Inflacja konsumencka CPI w maju pozytywnie zaskoczyła i była niższa, niż zakładał konsensus (2,8 proc. r/r), jednakże będzie kontynuowała trend wzrostowy i Rada Polityki Pieniężnej (RPP) utrzyma stopy procentowe bez zmian do końca br., oceniają ekonomiści ING Banku Śląskiego.

"Inflacja CPI kontynuuje wzrostowy trend, ale wzrost cen w maju był symboliczny (0,1 proc. m/m oraz 2,5 proc. r/r vs 2,4 proc. r/r w kwietniu), co jest pozytywnym zaskoczeniem. Niewielkim spadkom cen paliw i nośników towarzyszył bardzo niski wzrost cen żywności. Szacujemy, że inflacja bazowa obniżyła się w okolice 3,8-3,9 proc. r/r. Nieco niższy miesięczny wzrost bazowej, ale to typowe dla maja (0,2 proc. m/m). RPP utrzyma jednak restrykcyjne nastawienie i stopy procentowe bez zmian do końca 2024, bo jednocześnie gospodarka odbija" - napisał bank w komentarzu do publikacji GUS o inflacji w maju. (ISBNews)