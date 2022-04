Przyczyny inflacji w Polsce

– Przyczyna inflacji to przede wszystkim silny impuls zewnętrzny. Geopolityka wzmocniona działaniami sektora skartelizowanego, czyli energetyka i paliwa. Stopniowo przelewa się to inne branże i dziedziny i w tej sytuacji tarcze rządowe są niezbędne wobec skali szoków. Mamy trzy szoki za nami: finansowy, pandemiczny i teraz wojna na Ukrainie i jej skutki w postaci cen gazu, paliw i żywności. Jeśli chodzi o kwestie działania sektora skartelizowanego to należy spodziewać się urzędowej regulacji nadmiernych marż w tych sektorach – mówi Elżbieta Chojna-Duch, ekspert prawa finansowego.

Czy polski złoty jest słaby?

– Wydaje mi się, że złoty nie jest słaby. W dobie wojny poziom złotego w okolicach EUR/PLN 4,62 nie jest taki niski, jak się wydaje. W Szwecji, gdzie dawno się pogodzono z deprecjacją korony, kiedyś kurs korony SEK/EUR powyżej 10 SEK za EUR uważano za wyjątkowo zaniżony, dzisiaj kurs 10,25 nie czyni na nikim wrażenia – dodaje Chojna-Duch.

Elżbieta Chojna-Duch – ekspert prawa finansowego, nauczyciel akademicki : Wydział Prawa i Administracji, Katedra Prawa Finansowego Uniwersytetu Warszawskiego, była wiceminister finansów, członek Rady Polityki Pieniężnej w kadencji 2010–2016