Podczas poniedziałkowej dyskusji w ramach XV Europejskiego Kongresu Gospodarczego w Katowicach o barierach rozwoju przedsiębiorczości w Polsce, rzecznik małych i średnich firm Adam Abramowicz wskazał m.in. na nieprzejrzystość i skomplikowanie systemu podatkowego, który w ramach "poprawiania Polskiego Ładu poprzez obniżenie podatków", nadal przewiduje dwa różne systemy liczenia podatku oraz składki zdrowotnej dla przedsiębiorców.

Rzecznik MŚP zarzucił też rządzącym opieszałość. Przypomniał, że firmy z branż hotelarskiej, gastronomicznej, rozrywkowej (jak kluby i dyskoteki) czy fitness nie otrzymały dotąd należnych rekompensat za wstrzymanie działalności w maju i czerwcu ubiegłego roku. „Przygotowane przez rząd rozporządzenie w tej sprawie w dalszym ciągu nie zostało ukończone" – zaznaczył.

W odpowiedzi minister rozwoju i technologii Waldemar Buda zaznaczył, że już wiadomo, że podatki w 2022 roku będą mniejsze. Dodał, że wiceminister finansów Artur Soboń pracuje nad tym m.in. konsultując się m.in. z ekspertami i z przedsiębiorcami. Dodał, że z tego punktu widzenia przedsiębiorcy skorzystają, bo tylko korzystne zmiany mogą być wprowadzane w ciągu roku podatkowego. Zwrócił uwagę, że sam Polski Ład nie wprowadził nowych przepisów, on tylko nam uświadomił, ile ich jest.

Według szefa resortu rozwoju, problemy legislacyjne, na które wskazują przedsiębiorcy, nie jest łatwo rozwiązać. "Chodzi o dogmat ustawowy. Każda nawet najdrobniejsza sprawa musi być rozwiązywana ustawowo, wszystko byłoby dużo sprawniejsze, gdyby można było załatwić sprawy rozporządzeniem" - ocenił.

Jak wskazał, konieczność legislacyjnych zmian wynika też z globalnej sytuacji w jakiej żyjemy, najpierw była to pandemia, teraz jest wojna. "Spokojnie już było, teraz trzeba reagować na to, co się dzieje dookoła" - powiedział.

Zgodnie z zaproponowanymi przez resort finansów rozwiązaniami, od 1 lipca tego roku ma zostać obniżona dolna stawka PIT z 17 proc. do 12 proc., zlikwidowana zostanie tzw. ulga dla klasy średniej, a przedsiębiorcy będą mogli wyłączyć składki na ubezpieczenie zdrowotne z podstawy opodatkowania. W projekcie ustawy zapisano także powrót do wspólnego rozliczenia z dzieckiem w przypadku samotnych rodziców oraz zwiększenie kwoty zarobków, jakie może osiągnąć dziecko bez utraty preferencji podatkowych przez rodziców (z 3089 zł do 16 061,28 zł w 2022). (PAP)

