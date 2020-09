Jak zaznaczył premier wsparcie dla przedsiębiorców jest jednym z głównych obszarów działalności jego rządu. "Dziś na Europejskim Kongresie Gospodarczym w Katowicach mówiłem o tym, jak przygotowane przez rząd (...) programy tarcz - antykryzysowej i finansowej, pomogły uratować miliony miejsc pracy" - czytamy we wpisie premiera na Facebooku. Premier ocenił, że dziś szczególnie ważne jest uruchomienie wielkich programów inwestycji publicznych i zachęcanie przedsiębiorców do inwestowania. "Polska jest jednym z europejskich prymusów, jeżeli chodzi o walkę z kryzysem. Świadczy o tym coraz więcej wskaźników i raportów, które do nas spływają" - stwierdził premier.

Szef rządu zaznaczył, że jest to przede wszystkim wielka zasługa polskich przedsiębiorców. "Pomimo wielu obiektywnych trudności daliście radę - przetrwaliście, a rząd zrobi wszystko, byście mogli rozwinąć skrzydła i biznesy w nowej, pokoronawirusowej rzeczywistości" - napisał.

"Nie zmarnujmy tej szansy" - zaapelował do przedsiębiorców. Podkreślił, że dzięki współpracy polskich sektorów publicznego i prywatnego "mamy szansę na wielki polski skok cywilizacyjny w duchu solidarności gospodarczej".

Szef rząd spotkał się podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego z uczestniczącymi w tym wydarzeniu przedsiębiorcami. Spotkanie, którego nie było w oficjalnym programie czwartkowej wizyty premiera na Śląsku, było zamknięte dla mediów. Organizatorzy imprezy wskazują, że Mateuszowi Morawieckiemu zależało, by także w tym roku odwiedzić kongres, w którym brał udział w poprzednich latach.

Wśród uczestników spotkania z premierem byli m.in. minister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak, a także władze woj. śląskiego - marszałek Jakub Chełstowski i wojewoda Jarosław Wieczorek.

Premier przebywa w czwartek na Śląsku w związku z 40. rocznicą podpisania Porozumienia Jastrzębskiego oraz 40-leciem NSZZ Solidarność.

12. Europejski Kongres Gospodarczy, który pierwotnie miał odbyć się w maju, z racji pandemii koronawirusa przebiega w tym roku w formie hybrydowej – stacjonarnie w Międzynarodowym Centrum Kongresowym w Katowicach oraz online – część prelegentów uczestniczy w debatach za pośrednictwem łączy internetowych. (PAP)

autor: Magdalena Jarco