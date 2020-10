"Wojsko Polskie posiada 630 samochodów sanitarnych. Dziś Inspektorat Uzbrojenia podpisał umowę na dostawę kolejnych 175 szt., które trafią do wojska. Pojazdy są wykorzystywane m. in. do wsparcia cywilnej służby zdrowia w sytuacjach kryzysowych" - poinformował w środę Błaszczak na Twitterze.

W środę na stronach resortu obrony poinformowano, że zamówienie nowych sanitarek obejmuje też m.in. szkolenie użytkownika, przekazanie dokumentacji technicznej oraz naprawy i obsługiwanie pojazdów w okresie gwarancyjnym. Umowa zawiera również prawo opcji umożliwiające zwiększenie zamówienia o kolejne pojazdy, maksymalnie o 202 egz. Wartość gwarantowanej części zamówienia wynosi 166 mln złotych brutto.

Z informacji MON wynika, że "samochody sanitarne wielonoszowe" będą produkowane na bazie podwozi marki Iveco o stałym układzie napędowym 4x4 i mocy silnika 132 kW. "Pojazdy będą umożliwiały transport 4 osób poszkodowanych w pozycji leżącej lub 3 poszkodowanych w pozycji leżącej i 2 w pozycji siedzącej. Wyposażone zostaną w sprzęt medyczny obejmujący m.in.: nosze, krzesło kardiologiczne, defibrylator transportowy półautomatyczny AED oraz respirator transportowy. Pojazdy będą przystosowane do przemieszczania się po wszystkich rodzajach dróg oraz po bezdrożach" - podało MON.

"Wojsko Polskie od samego początku wspiera działania, dzięki którym możliwe jest zatrzymanie epidemii koronawirusa oraz łagodzenie jej skutków. (...) We wszystkich województwach działają wojskowe zgrupowania zadaniowe, które udzielają wsparcia Ministerstwu Zdrowia. Mają one do dyspozycji m. in.: kilkadziesiąt pojazdów sanitarnych i mikrobusów, dezynfekcyjne zespoły zadaniowe, mobilne zespoły medyczne i personel medyczny" - podkreślono w informacji MON.