Producenci sprzętu do produkcji mikroprocesorów liczą zyski

Firmy produkujące maszyny i osprzęt do produkcji półprzewodników okazały się największymi zwycięzcami kryzysu podażowego. Producenci chipów spieszą się, aby zwiększyć moc produkcyjną fabryk, przez co popyt na urządzenie niezbędne do produkcji mikroprocesorów też rośnie, a wraz z nim wartość giełdowa spółek wytwarzających niezbędny park maszynowy.

Applied Materials Inc., największy na świecie producent sprzętu, odnotował w tym roku wzrost o około 38 proc., co daje mu najlepszy wynik w indeksie sektora półprzewodników. Brooks Automation Inc., Lam Research Corp. i KLA Corp. wzrosły o ponad 21 proc., prawie dwukrotnie więcej niż w tym roku wynosił wzrost indeksu półprzewodników na Philadelphia Stock Exchange.

Zwiększanie budżetów sprzętu przez głównych producentów chipów i rządy zaniepokojone zagraniczną dominacją zakładów produkcyjnych, daje Wall Street coraz większą pewność, że rajd w branży sprzętu typu semicap utrzyma się.

Brak półprzewodników na świecie zagrożeniem dla bezpieczeństwa narodowego

Niedobór jest problemem, którego jeszcze rok temu nikt się nie spodziewał. Szybko rozprzestrzeniający się wirus Covid-19 spowodował gwałtowny spadek działalności gospodarczej, gdy firmy rozpoczęły wysiłki w celu zmniejszenia produkcji w oczekiwaniu na spadek sprzedaży. Zamiast tego, po początkowym szoku, sprzedaż w wielu branżach gwałtownie wzrosła, a firmy zaczęły zwiększyć zapasy mikroprocesorów. Wielu producentów chipów produkuje obecnie z maksymalną wydajnością, a rządy nagle zaczęły postrzegać niedobory w rodzimych zakładach jako zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego.

Prezydent USA Joe Biden podpisał w zeszłym tygodniu dekret wykonawczy dotyczący przeglądu krajowych łańcuchów dostaw półprzewodników i innych produktów. Chociaż nie oczekuje się żadnych szybkich rozwiązań, obserwatorzy branży twierdzą, że długoterminowy trend jest jasny: potrzeba więcej sprzętu.

Firmy inwestują w zakłady produkcji mikroprocesorów

„Branża półprzewodników pracuje na pełnych obrotach, a firmy, które w przeszłości mogły niechętnie angażować się w nakłady inwestycyjne, teraz nagle próbują przyspieszyć ich wzrost” - powiedział Daniel Morgan z Synovus Trust Co., który jest właścicielem akcji Applied Materials.

Firma Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., która produkuje chipy dla Apple i Broadcom, planuje wydać 12 miliardów dolarów na budowę fabryki w Arizonie. Nakłady kapitałowe firmy Broadcom mogą wynieść nawet 28 miliardów dolarów, w porównaniu z 17 miliardami w 2020 roku.