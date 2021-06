Jak mówił szef rządu przed podpisaniem umowy na wykonanie prac przygotowawczych dla budowy pierwszego odcinka kolei dużych prędkości, koleje wymagają wyobraźni także związanej z realizacją całościowego planu gospodarczego. "I takim właśnie planem jest Polski Ład. Takim planem, częścią tego planu jest CPK, czyli centralny port lotniczy wraz z połączeniami kolejowymi, z połączeniami drogowymi" - zaznaczył premier.

Morawiecki podkreślił, że jest to plan, który zupełnie przebuduje architekturę połączeń w ramach całej Polski. "Tak wiele mamy jeszcze do naprawienia, tak wiele do poprawy, tak wiele do zainwestowania" - stwierdził.

Premier Mateusz Morawiecki zaznaczył, że ten jeden z największych placów budowy w Polsce świadczy o tym, jak poważnie rząd podchodzi do tego wyzwania, jak zasadniczo zmienia układ komunikacyjny i wzmacnia powiązania międzyregionalne w Polsce. "Tak, żeby cała Polska mogła rozwijać się równomiernie" - powiedział.

Jak wskazał premier, ten plac budowy jest też swego rodzaju symbolem - symbolem przełamania niemożności. "To w perspektywie kilku najbliższych lat na pewno ponad 200 mld zł inwestycji w całym kraju" - powiedział.