Urząd opublikował w piątek komunikat z postępu prac na budowie nowej drogi wodnej między Zalewem Wiślanym a Zatoką Gdańską.

Jak przypomniała rzeczniczka Urzędu Morskiego w Gdyni Magdalena Kierzkowska, nowa droga wodna o długości blisko 25 km niesie szereg wyzwań inżyniersko-budowlanych. Część zadań w ramach pierwszego etapu już została zrealizowana.

"Zakończono już zasypywanie grodzy we wschodniej części portu osłonowego na Zatoce Gdańskiej, a w zachodniej części nastąpi to lada moment. W obu częściach zakończono też wbijanie stalowych ścianek szczelnych oraz zakładanie ściągów w części zasadniczej. Obecnie trwa wykonywanie narzutu z kamienia łamanego i układanie betonowych bloków x-block i x-block plus, które ochronią konstrukcję falochronów przed niszczycielskim działaniem wezbrań sztormowych i rozproszą energię falowania w awanporcie" - przekazał Andrzej Małkiewicz, naczelnik wydziału realizacji inwestycji w Urzędzie Morskim w Gdyni.

Budowa na Mierzei Wiślanej jest pierwszą w Polsce, a drugą w Europie, na której zastosowano tę unikalną technologię zabezpieczającą falochrony.

Cały czas odbywa się również dostawa i montaż prefabrykatów muru oporowego. Wykonywane jest podłoże i warstwa wyrównawcza z betonu. Nie mniej dzieje się w rejonie budowanego kanału żeglugowego oraz śluzy. Dzięki nim jednostki pływające będą mogły się dostać od strony Morza Bałtyckiego do Zalewu Wiślanego i na odwrót.

Właśnie montowane jest wyposażenie hydrotechniczne. Zakończono też już budowę oczepów nabrzeża w części południowej. Obecnie generalny wykonawca pierwszego etapu, konsorcjum NDI/Besix, skupił się natomiast m.in. na wykonywaniu oczepów nabrzeża w części północnej. Buduje też pochylnie dla zwierząt.

"W samej śluzie trwa wykonywanie oczepów na ścianach, kieszeni bramy północnej, budynku bloku napędowego bramy południowej i kanałów obiegowych na bramie północnej. Montowane są również obrzeża kamienne oraz szyny górne i boczne na bramie północnej, a także obrzeża stalowe na bramie południowej. Poza tym scalana jest konstrukcja stalowa bramy południowej w kieszeni południowej. Zamontowano też obrzeża kamienne na bramie południowej" - wylicza Jacek Szymański, dyrektor projektu z konsorcjum NDI/Besix.

Ważnymi dla inwestycji obiektami są również dwa mosty obrotowe, otwierane naprzemiennie, gdy przez budowany kanał żeglugowy będą płynęły jednostki. Dzięki temu ruch z drogi krajowej 501 nie będzie wstrzymywany. Pierwszy z mostów już latem został oddany do użytku.

Obecnie wykańczany jest Most Północny – ostatnio zamontowano wózki jezdne, trwa montaż wspór rygli na podporach. Przeprowadzane są testy i regulacje mechanizmów ruchomych mostu.

Oba obiekty są identyczne w swojej konstrukcji i unikatowe w skali kraju, ponieważ są jednymi z najdłuższych tego typu obiektów obrotowych w Polsce. Łączna długość jednego to ponad 60 metrów, a masa konstrukcji stalowej ustroju wraz z przeciwwagą to ok. 550–560 ton.

Według inwestora perłą tej inwestycji jest też powstająca na Zalewie Wiślanym (na wysokości Przebrna) sztuczna wyspa, która docelowo będzie miała 181 hektarów. Ma się stać rajem dla ptaków, które już ją odwiedzają.

Na ukończeniu są tam prace związane z pogrążaniem ścianek szczelnych. Cały czas odbywa się montaż ściągów i wykonywanie geotub. Trwają też roboty czerpalne oraz zasypywanie grobli wyspy. Wykonywany jest narzut z kamienia hydrotechnicznego.

Przyszłe miesiące zapowiadają się na pierwszym etapie inwestycji nie mniej intensywnie. W planach są m.in. zakończenie zasypywania grodzy na Falochronie Zachodnim, dalsze roboty w rejonie kanału i śluzy oraz na sztucznej wyspie, a także wykończanie Mostu Północnego. Kontynuowane też będą prace z branży elektrycznej, teletechnicznej i sanitarnej, np. montaż złączy elektrycznych, szaf oświetleniowych i lokalnych rozdzielnic Nadrzędnego Systemu Sterowania (w rejonie między mostami), budowa sieci elektroenergetycznych i teletechnicznych czy kanalizacji deszczowej we wschodnim rejonie śluzy oraz wzdłuż nabrzeża postojowego.

Budowa kanału na Mierzei Wiślanej – pierwszej części całej inwestycji - ma zakończyć się w 2022 roku.

Wykonawcą robót budowlanych w ramach projektu pn. "Budowa drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską – część I" jest konsorcjum NDI/Besix. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni.